Одна интервальная тренировка в неделю продолжительностью 75 минут может быть сопоставима по эффекту с тремя занятиями за тот же период для снижения жира на животе. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В эксперименте приняли участие 315 взрослых жителей Гонконга с центральным ожирением или избыточным весом. Участников разделили на три группы. Первая тренировалась один раз в неделю по 75 минут, вторая – три раза в неделю при той же общей продолжительности занятий, третья раз в две недели посещала лекции о здоровье.

Через 16 и 32 недели обе тренировочные группы показали сопоставимое снижение общей массы жира, процента жира в организме и объема талии. У участников также улучшились показатели кардиореспираторной подготовки.

«Тренировка раз в неделю дает сопоставимую пользу и представляет собой практичную стратегию для тех, у кого не хватает времени на регулярные занятия из-за работы, семьи или учебы», – отметил руководитель исследования профессор Парко Сиу Мин-Фай

По мнению авторов, такой формат тренировок может подойти людям, которые считают нехватку времени главным препятствием для регулярных занятий спортом.