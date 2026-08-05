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Эндокринолог перечислил россиянам самые вредные завтраки

Эндокринолог Илья Атрахов назвал популярные продукты для завтрака, которые могут негативно влиять на здоровье.

По словам специалиста, магазинные мюсли, каши быстрого приготовления и сладкие батончики содержат мало клетчатки и много сахара. Такой завтрак врач рекомендует дополнять свежими овощами или фруктами.

Бутерброды с колбасой или ветчиной, а также яичница с беконом, по словам Атрахова, содержат большое количество жиров и потенциально вредных веществ. Их регулярное употребление может повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Врач также не рекомендует употреблять натощак свежевыжатые соки, смузи и крепкий кофе. Такие напитки могут вызвать дискомфорт в желудке и повлиять на водный баланс. Свежая выпечка, по словам специалиста, также нередко вызывает ощущение тяжести.

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Руль самоката пронзил ногу водителя в Петербурге. Самокатчика увезли на реанимационном автомобиле

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Пострадавшего доставили в больницу на реанимационном автомобиле.

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