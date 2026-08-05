В Ленинградской области на портале «Связь47» и в мобильном приложении «Цифра47» появилась интерактивная карта с информацией о 220 таксофонах.

Теперь жители могут найти ближайший аппарат — достаточно открыть карту и нажать на значок телефона в правом верхнем углу. При выборе объекта отображается подробная информация о нём.

Все таксофоны принимают входящие звонки, а звонки по ним остаются бесплатными, что особенно важно в населённых пунктах, где могут возникать перебои с интернетом или сотовой связью.

Топ-5 районов по количеству таксофонов:

Приозерский район — 34 таксофона;

Волховский район — 22;

Всеволожский район — 21;

Киришский район — 14;

Выборгский район — 13.

Помимо поиска таксофонов, приложение «Цифра47» позволяет проверить качество мобильной связи в любой точке региона и вдоль маршрута, а также сообщить о проблемах с покрытием. В настоящее время карта содержит данные о более чем двух тысячах точек доступа Wi-Fi, а статистика качества сигнала формируется для 2940 населённых пунктов Ленинградской области