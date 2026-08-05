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Новости Социум

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике

Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. Здание площадью более трех тысяч квадратных метров будет выполнено в морском стиле. 

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике - Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. З
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутреннее пространство спроектируют максимально гибким и удобным для детей и педагогов. На прилегающей территории появятся современные игровые зоны, прогулочные маршруты и большое количество зелёных насаждений.

«Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества», — подчеркнул начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.

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Всеволожск детский сад Денис Горбунов
Новости Социум

Появилась интерактивная карта с информацией о 220 таксофонах в Ленобласти

В Ленинградской области на портале «Связь47» и в мобильном приложении «Цифра47» появилась интерактивная карта с информацией о 220 таксофонах.

Теперь жители могут найти ближайший аппарат — достаточно открыть карту и нажать на значок телефона в правом верхнем углу. При выборе объекта отображается подробная информация о нём.

Все таксофоны принимают входящие звонки, а звонки по ним остаются бесплатными, что особенно важно в населённых пунктах, где могут возникать перебои с интернетом или сотовой связью.

Топ-5 районов по количеству таксофонов:

  • Приозерский район — 34 таксофона;

  • Волховский район — 22;

  • Всеволожский район — 21;

  • Киришский район — 14;

  • Выборгский район — 13.

Помимо поиска таксофонов, приложение «Цифра47» позволяет проверить качество мобильной связи в любой точке региона и вдоль маршрута, а также сообщить о проблемах с покрытием. В настоящее время карта содержит данные о более чем двух тысячах точек доступа Wi-Fi, а статистика качества сигнала формируется для 2940 населённых пунктов Ленинградской области

Теги

Ленобласть Цифра47 Связь47

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