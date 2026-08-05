Привычка постоянно дышать ртом может привести к сухости слизистых, воспалениям, храпу, головным болям и ухудшению концентрации. Об этом RT рассказала оториноларинголог Екатерина Кутателадзе.

По словам врача, при носовом дыхании воздух очищается от пыли и аллергенов и согревается перед попаданием в дыхательные пути. При дыхании через рот этот естественный барьер не работает.

В результате могут появиться сухость во рту и горле, ночная жажда, першение и боль при глотании. Кроме того, снижаются защитные свойства слюны, из-за чего бактерии начинают размножаться активнее.

«У пациентов чаще возникают воспаления глотки и неприятный запах изо рта. Слюна играет важную роль в защите полости рта, а при постоянном пересыхании слизистой этот механизм нарушается», – подчеркнула Екатерина Кутателадзе

Также ротовое дыхание может провоцировать храп, частые пробуждения и хроническую усталость. Если привычка сохраняется несколько недель или месяцев, врач рекомендует обратиться к специалисту. Среди возможных причин Кутателадзе назвала искривление носовой перегородки, хронический ринит, аллергию, полипы и увеличение носовых раковин.