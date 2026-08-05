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Врач рассказала, чем грозит привычка дышать ртом

Привычка постоянно дышать ртом может привести к сухости слизистых, воспалениям, храпу, головным болям и ухудшению концентрации. Об этом RT рассказала оториноларинголог Екатерина Кутателадзе.

По словам врача, при носовом дыхании воздух очищается от пыли и аллергенов и согревается перед попаданием в дыхательные пути. При дыхании через рот этот естественный барьер не работает.

В результате могут появиться сухость во рту и горле, ночная жажда, першение и боль при глотании. Кроме того, снижаются защитные свойства слюны, из-за чего бактерии начинают размножаться активнее.

«У пациентов чаще возникают воспаления глотки и неприятный запах изо рта. Слюна играет важную роль в защите полости рта, а при постоянном пересыхании слизистой этот механизм нарушается», – подчеркнула Екатерина Кутателадзе

Также ротовое дыхание может провоцировать храп, частые пробуждения и хроническую усталость. Если привычка сохраняется несколько недель или месяцев, врач рекомендует обратиться к специалисту. Среди возможных причин Кутателадзе назвала искривление носовой перегородки, хронический ринит, аллергию, полипы и увеличение носовых раковин.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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