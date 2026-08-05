Регулярное употребление белого вина может повышать риск повреждения эмали и потери зубов, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По словам специалиста, содержащиеся в вине кислоты при длительном воздействии постепенно разрушают зубную эмаль. Вместе с сахаром и продуктами брожения они создают в полости рта агрессивную среду.
Особенно часто с такими проблемами сталкиваются сомелье, чьи зубы регулярно контактируют с винными кислотами. Стоматолог отметил, что многолетнее употребление белого вина не приводит к мгновенному разрушению зубов, однако может негативно сказаться на их прочности.