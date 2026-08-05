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Стоматолог рассказал о неожиданной опасности белого вина

Регулярное употребление белого вина может повышать риск повреждения эмали и потери зубов, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По словам специалиста, содержащиеся в вине кислоты при длительном воздействии постепенно разрушают зубную эмаль. Вместе с сахаром и продуктами брожения они создают в полости рта агрессивную среду.

Особенно часто с такими проблемами сталкиваются сомелье, чьи зубы регулярно контактируют с винными кислотами. Стоматолог отметил, что многолетнее употребление белого вина не приводит к мгновенному разрушению зубов, однако может негативно сказаться на их прочности.

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30.06.2026
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Молодой курьер забрал 900 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера в Петербурге

Мужчину в возрасте 20 лет задержали 4 августа около 11:00 возле дома № 2 на улице Есенина в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с пенсионером.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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