ЦИК России определил порядок размещения 11 партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. По итогам жеребьевки первым номером стала «Единая Россия», вторым – «Яблоко», третьим – ЛДПР.
Далее расположились «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
Сенатор Совета Федерации Александр Карелин заявил, что главным в избирательной кампании остается соблюдение установленных процедур и обеспечение легитимности результатов. Депутат Госдумы Сергей Петров отметил, что номер партии в бюллетене не имеет решающего значения.
«Важнее то, что мы идем к людям с конкретными делами и готовой Народной программой, которая написана на основе их обращений. Результат покажет работа на земле, а не место в списке. Для меня главным ориентиром остаются встречи с жителями, их вопросы и совместный поиск решений», – рассказал Сергей Петров