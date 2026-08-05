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В ЦИК определили порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК России определил порядок размещения 11 партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. По итогам жеребьевки первым номером стала «Единая Россия», вторым – «Яблоко», третьим – ЛДПР.

В ЦИК определили порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму - ЦИК России определил порядок размещения 11 партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Гос
Фото: ЦИК

Далее расположились «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Сенатор Совета Федерации Александр Карелин заявил, что главным в избирательной кампании остается соблюдение установленных процедур и обеспечение легитимности результатов. Депутат Госдумы Сергей Петров отметил, что номер партии в бюллетене не имеет решающего значения.

«Важнее то, что мы идем к людям с конкретными делами и готовой Народной программой, которая написана на основе их обращений. Результат покажет работа на земле, а не место в списке. Для меня главным ориентиром остаются встречи с жителями, их вопросы и совместный поиск решений», – рассказал Сергей Петров

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05.08.2026
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цик выборы госдума
Новости Происшествия

Молодой курьер забрал 900 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера в Петербурге

Мужчину в возрасте 20 лет задержали 4 августа около 11:00 возле дома № 2 на улице Есенина в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с пенсионером.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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05.02.2021
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