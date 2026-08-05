Водителя электросамоката госпитализировали после ДТП с автомобилем на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщает Neva.Today, в результате происшествия руль СИМ вонзился мужчине в ногу.

От сильного удара металлическая часть электросамоката вошла в ногу пострадавшего практически до кости. Прибывшие на место специалисты отпилили часть электросамоката, однако рукоятка осталась в ноге мужчины.

Пострадавшего доставили в больницу на реанимационном автомобиле.