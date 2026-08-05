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Новости Спорт

Парад физкультурников пройдет в парке культуры и отдыха «Романовка» в Кингисеппе

Парад физкультурников Ленинградской области пройдет 8 августа в 12:00 в парке культуры и отдыха «Романовка» в Кингисеппе. Мероприятие состоится в рамках Всероссийского праздника спорта «День физкультурника».

В параде примут участие делегации муниципальных районов и округов, ветераны спорта, заслуженные тренеры, работники отрасли, представители спортивных организаций и известные спортсмены.

Построение колонны начнется в 11:00 возле здания администрации Кингисеппского района на проспекте Карла Маркса, 2а. Для участников и гостей проведут спортивные мастер-классы, семейную эстафету и испытания комплекса ГТО.

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