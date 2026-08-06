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Премьер Японии и мэр Хиросимы не смогли назвать страну, сбросившую атомные бомбы на японские города

флаг Японии
Фото: Freepik.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не упомянули США в своих выступлениях на церемонии в память о жертвах атомной бомбардировки 6 августа 1945 года.

Церемония прошла в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии. В ней приняли участие председатели обеих палат японского парламента, министры, представители 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.

«Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены», – заявила Такаити

Премьер-министр подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам и призвала укреплять международный режим нераспространения ядерного оружия. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи также не назвал страну, применившую атомное оружие.

«Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе», – сказал Мацуи

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме от взрыва и его последствий погибли около 140 тысяч человек, в Нагасаки – около 74 тысяч.

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