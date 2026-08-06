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Ядовитый вороний глаз созрел в лесах Ленобласти

Ядовитые ягоды вороньего глаза созрели в лесах Ленинградской области. Внешне они похожи на чернику и могут расти рядом с ней. Как сообщили в Дирекции ООПТ Ленинградской области, особенно внимательными при сборе ягод следует быть детям и в условиях плохой освещенности.

Ядовитый вороний глаз созрел в лесах Ленобласти - Ядовитые ягоды вороньего глаза созрели в лесах Ленинградской области. Внешне они похожи на чернику и
Фото: vk_ru/wall-207716922_7107

Отличить вороний глаз можно по расположению плода. У растения созревает одна ягода, направленная вверх, а под ней находится крестообразная розетка из четырех, реже пяти листьев.

Все части растения ядовиты. Вороний глаз содержит вещества, воздействующие на сердце и нервную систему.

По данным Дирекции ООПТ, употребление пяти-семи ягод может представлять смертельную опасность даже для взрослого человека. При этом для птиц растение неопасно. Его плоды поедают дрозды, свиристели и тетерева.

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06.08.2026
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вороний глаз Ленинградская область ООПТ
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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23.04.2025
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