Ядовитые ягоды вороньего глаза созрели в лесах Ленинградской области. Внешне они похожи на чернику и могут расти рядом с ней. Как сообщили в Дирекции ООПТ Ленинградской области, особенно внимательными при сборе ягод следует быть детям и в условиях плохой освещенности.

Отличить вороний глаз можно по расположению плода. У растения созревает одна ягода, направленная вверх, а под ней находится крестообразная розетка из четырех, реже пяти листьев.

Все части растения ядовиты. Вороний глаз содержит вещества, воздействующие на сердце и нервную систему.

По данным Дирекции ООПТ, употребление пяти-семи ягод может представлять смертельную опасность даже для взрослого человека. При этом для птиц растение неопасно. Его плоды поедают дрозды, свиристели и тетерева.