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Почти 70% сливочного масла не прошло проверку качества в Петербурге

масло
Фото: Freepik.

Семь из десяти образцов сливочного масла жирностью 82,5% не прошли проверку качества в Санкт-Петербурге, сообщает «МК в Питере».

В пяти образцах молочный жир оказался заменен растительным. Еще в двух обнаружили кишечную палочку, дрожжи и плесень. Нарушения также выявили в трех образцах сливочного масла жирностью 72,5%, а также в сгущенном и питьевом молоке и йогуртах.

Единственной категорией молочной продукции, которая успешно прошла все испытания, стала ряженка. Результаты проверки направили в Роспотребнадзор, производителям и торговым сетям для принятия мер.

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11.11.2025
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Санкт-Петербург сливочное масло
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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