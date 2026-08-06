Семь из десяти образцов сливочного масла жирностью 82,5% не прошли проверку качества в Санкт-Петербурге, сообщает «МК в Питере».
В пяти образцах молочный жир оказался заменен растительным. Еще в двух обнаружили кишечную палочку, дрожжи и плесень. Нарушения также выявили в трех образцах сливочного масла жирностью 72,5%, а также в сгущенном и питьевом молоке и йогуртах.
Единственной категорией молочной продукции, которая успешно прошла все испытания, стала ряженка. Результаты проверки направили в Роспотребнадзор, производителям и торговым сетям для принятия мер.