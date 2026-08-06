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Над Россией за ночь сбили 605 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области пострадали четыре человека. В Курской области мужчина погиб при атаке беспилотника на частный дом в селе Козыревка, еще семь человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Воронежской области сбили 57 БПЛА. Обломками повреждены семь автомобилей, остекление и кровли жилых домов, а также два агропредприятия.

В Ярославской области уничтожили 92 беспилотника. О пострадавших не сообщается, однако сгорел частный дом, повреждены многоквартирные дома и автомобили.

В Тверской области обломки БПЛА незначительно повредили фасад логистического комплекса Wildberries и несколько хозяйственных построек.

На подлете к Москве с начала суток сбили шесть беспилотников. В селе Супсех под Анапой обломки повредили трехэтажный частный дом, пострадавших нет. Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника.

Временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Пензы, Тамбова, Саратова, Ярославля, Сочи, Геленджика, Иваново, Чебоксар, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска.

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БПЛА СВО Россия
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Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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