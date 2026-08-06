По данным Минобороны, БПЛА перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области пострадали четыре человека. В Курской области мужчина погиб при атаке беспилотника на частный дом в селе Козыревка, еще семь человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Воронежской области сбили 57 БПЛА. Обломками повреждены семь автомобилей, остекление и кровли жилых домов, а также два агропредприятия.

В Ярославской области уничтожили 92 беспилотника. О пострадавших не сообщается, однако сгорел частный дом, повреждены многоквартирные дома и автомобили.

В Тверской области обломки БПЛА незначительно повредили фасад логистического комплекса Wildberries и несколько хозяйственных построек.

На подлете к Москве с начала суток сбили шесть беспилотников. В селе Супсех под Анапой обломки повредили трехэтажный частный дом, пострадавших нет. Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника.

Временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Пензы, Тамбова, Саратова, Ярославля, Сочи, Геленджика, Иваново, Чебоксар, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска.