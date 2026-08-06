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От ручной сварки до роботов: как «ПРОТЭК» изменил производство за полгода

На предприятии «ПРОТЭК» в Тосненском районе подвели итоги полугодового участия в федеральном проекте «Производительность труда». За счет внедрения бережливых технологий и роботизации производства удалось значительно повысить эффективность работы.

От ручной сварки до роботов: как «ПРОТЭК» изменил производство за полгода - На предприятии «ПРОТЭК» в Тосненском районе подвели итоги полугодового участия в федеральном проекте
Фото: Правительство Ленинградской области

Ключевые результаты пилотного потока включают сокращение времени цикла на 33%, рост выработки сварочного участка в три раза, а также экономический эффект в 12 млн рублей. Внедрение системы 5С и стандартизация процессов позволили сократить время запуска заказов до двух дней.

«Господдержка дает инструменты, но ключевой драйвер — желание предприятия меняться, совершенствовать производственную культуру, не бояться взглянуть на привычные рабочие процессы под новым углом», — отметил вице-губернатор по экономике Егор Мищеряков, посетивший предприятие. 

Полученный опыт уже тиражируется на другие участки производства.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» (теперь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы. В Ленобласти уже 138 предприятий вовлечено в федпроект.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф или обратиться в комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.

На региональной платформе robots.813.ru уже собраны успешные примеры внедрения роботов, там можно получить консультацию. Условия участия в программе ФРП.

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Ленобласть производительность труда
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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