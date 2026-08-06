На предприятии «ПРОТЭК» в Тосненском районе подвели итоги полугодового участия в федеральном проекте «Производительность труда». За счет внедрения бережливых технологий и роботизации производства удалось значительно повысить эффективность работы.

Ключевые результаты пилотного потока включают сокращение времени цикла на 33%, рост выработки сварочного участка в три раза, а также экономический эффект в 12 млн рублей. Внедрение системы 5С и стандартизация процессов позволили сократить время запуска заказов до двух дней.

«Господдержка дает инструменты, но ключевой драйвер — желание предприятия меняться, совершенствовать производственную культуру, не бояться взглянуть на привычные рабочие процессы под новым углом», — отметил вице-губернатор по экономике Егор Мищеряков, посетивший предприятие.

Полученный опыт уже тиражируется на другие участки производства.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» (теперь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы. В Ленобласти уже 138 предприятий вовлечено в федпроект.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф или обратиться в комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.

На региональной платформе robots.813.ru уже собраны успешные примеры внедрения роботов, там можно получить консультацию. Условия участия в программе ФРП.