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В «Охта Парке» отметили День строителя Ленинградской области

В Ленинградской области на площадке всесезонного курорта «Охта Парк» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. В празднике приняли участие председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин

В «Охта Парке» отметили День строителя Ленинградской области - В Ленинградской области на площадке всесезонного курорта «Охта Парк» прошло торжественное мероприяти
Фотографии: Online47.ru

Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поблагодарил строителей за труд и отметил, что благоустройство, красивые фасады и современные общественные пространства — результат их работы. Строительная отрасль остаётся ключевым драйвером экономики региона, и областная власть продолжит поддерживать ее развитие.

В «Охта Парке» отметили День строителя Ленинградской области - В Ленинградской области на площадке всесезонного курорта «Охта Парк» прошло торжественное мероприяти

Кульминацией праздника стало чествование лучших представителей отрасли. Вице-губернатор Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский был удостоен знака «Почетный строитель России». Благодарность Законодательного собрания получил президент Союза строительных организаций Руслан Юсупов. Также награждены исполнительный директор ООО «ГСМК» Вероника Адамюк и другие специалисты.

Были объявлены победители конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области — 2025». В их числе — АО «СевНИИГиМ», ГК «ПИК», ГК «ЕвроИнвест Девелопмент», Группа «Аквилон» и другие компании.

В «Охта Парке» отметили День строителя Ленинградской области - В Ленинградской области на площадке всесезонного курорта «Охта Парк» прошло торжественное мероприяти

По итогам 2025 года в регионе сдано 4,2 миллиона квадратных метров жилья, а за первое полугодие 2026 года — уже более 2 миллионов. Параллельно возводятся школы, детские сады и другие социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства и расселяется аварийный фонд. В приоритете — комплексное развитие территорий с полной инфраструктурой.

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Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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