В Ленинградской области на площадке всесезонного курорта «Охта Парк» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. В празднике приняли участие председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин

Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поблагодарил строителей за труд и отметил, что благоустройство, красивые фасады и современные общественные пространства — результат их работы. Строительная отрасль остаётся ключевым драйвером экономики региона, и областная власть продолжит поддерживать ее развитие.

Кульминацией праздника стало чествование лучших представителей отрасли. Вице-губернатор Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский был удостоен знака «Почетный строитель России». Благодарность Законодательного собрания получил президент Союза строительных организаций Руслан Юсупов. Также награждены исполнительный директор ООО «ГСМК» Вероника Адамюк и другие специалисты.

Были объявлены победители конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области — 2025». В их числе — АО «СевНИИГиМ», ГК «ПИК», ГК «ЕвроИнвест Девелопмент», Группа «Аквилон» и другие компании.

По итогам 2025 года в регионе сдано 4,2 миллиона квадратных метров жилья, а за первое полугодие 2026 года — уже более 2 миллионов. Параллельно возводятся школы, детские сады и другие социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства и расселяется аварийный фонд. В приоритете — комплексное развитие территорий с полной инфраструктурой.