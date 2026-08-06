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Регата с парусами Билибина и выборгский крендель: партнеры помогают готовить 100-летие Ленобласти

Глава 47 региона Александр Дрозденко объявил о запуске официального сайта, посвященного 100-летию Ленинградской области. Празднование юбилея, который наступит 1 августа 2027 года, продлится весь год

Регата с парусами Билибина и выборгский крендель: партнеры помогают готовить 100-летие Ленобласти - Глава 47 региона Александр Дрозденко объявил о запуске официального сайта, посвященного 100-летию Ле
Скрин сайта lenobl100.ru

На портале lenobl100.ru жители и гости региона смогут найти полную афишу событий, добавить свои мероприятия на карту, а также стать частью проекта «Капсула времени» .

Также губернатор сообщил о подписании соглашений с первыми восемью партнерами юбилейного года: «Коммерсантъ», «Теремок», «Апатит», «Филип Моррис Ижора», «Воздушные Ворота Северной Столицы», «Приматек», «Каппа Рус» и «Супервэйв групп» . Совместно с ними будут реализованы проекты для жителей и гостей области: регата с парусами Билибина, угощение выборгским кренделем и копорским чаем, строительство социальных объектов, картонные лабиринты для детей и фотовыставки 

В 2027 году, когда состоится празднование 100-летия, также будет отмечаться 150-летие со дня рождения художника Ивана Билибина, а одним из ключевых центров торжеств станет Гатчина.

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100-летие Ленобласти Александр Дрозденко
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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23.04.2025
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