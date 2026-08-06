Глава 47 региона Александр Дрозденко объявил о запуске официального сайта, посвященного 100-летию Ленинградской области. Празднование юбилея, который наступит 1 августа 2027 года, продлится весь год

На портале lenobl100.ru жители и гости региона смогут найти полную афишу событий, добавить свои мероприятия на карту, а также стать частью проекта «Капсула времени» .

Также губернатор сообщил о подписании соглашений с первыми восемью партнерами юбилейного года: «Коммерсантъ», «Теремок», «Апатит», «Филип Моррис Ижора», «Воздушные Ворота Северной Столицы», «Приматек», «Каппа Рус» и «Супервэйв групп» . Совместно с ними будут реализованы проекты для жителей и гостей области: регата с парусами Билибина, угощение выборгским кренделем и копорским чаем, строительство социальных объектов, картонные лабиринты для детей и фотовыставки

В 2027 году, когда состоится празднование 100-летия, также будет отмечаться 150-летие со дня рождения художника Ивана Билибина, а одним из ключевых центров торжеств станет Гатчина.