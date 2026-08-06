Двух подростков в возрасте 11 и 15 лет доставили в отдел полиции после ссоры с работником канализационной насосной станции 5 августа в поселке Новый Свет Гатчинского округа.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, конфликт начался из-за того, что подростки находились рядом с открытым люком. Во время ссоры работник станции ударил одного из несовершеннолетних. По предварительным данным, после этого подросток вернулся домой, взял пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону мужчины.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Подросток также обратился к врачам вместе с матерью. По факту произошедшего проводится проверка.