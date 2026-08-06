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Подросток отомстил работнику канализации выстрелами из пистолета в Гатчинском округе. Обоим потребовалась помощь медиков

Двух подростков в возрасте 11 и 15 лет доставили в отдел полиции после ссоры с работником канализационной насосной станции 5 августа в поселке Новый Свет Гатчинского округа.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, конфликт начался из-за того, что подростки находились рядом с открытым люком. Во время ссоры работник станции ударил одного из несовершеннолетних. По предварительным данным, после этого подросток вернулся домой, взял пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону мужчины.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Подросток также обратился к врачам вместе с матерью. По факту произошедшего проводится проверка.  

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21.05.2022
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Теги

Гатчинский округ Новый Свет Ленинградская область
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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