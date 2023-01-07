Рождество Христово: традиции и история праздника

7 января православные христиане всего мира празднуют рождение Иисуса Христа. Ivbg.ru рассказывает, что это за праздник, какие традиции необходимо соблюдать в этот день, а также о том, что можно делать в праздник и чего делать нельзя.

История возникновения Рождества Христова

Рождество считается одним из наиболее великих праздников, главная цель которого – почтить воспоминание о рождении спасителя человечества в Христианстве – Иисуса Христа.

Начало празднику положила библейская легенда: именно в этот день в Вифлееме, находящемуся к югу от Иерусалима, на свет появился Иисус Христос. Его рождение начинают праздновать в Сочельник, вечером 6 января. Согласно легенде, в этот день на небе появилась первая звезда – та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.

Самое первое празднование Рождества было отмечено 25 декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе». Однако сам праздник официально узаконили на Эфесском соборе в 431 году.

На Руси христианский праздник стал распространяться в 10 веке. Рождество совместилось с зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков (Святками), пережитки которого сохранились в «святочных» обрядах (ряженые, гаданье), что в настоящее время церковь считает недопустимым, так как по мнению христианских священнослужителей любое гадание – страшный грех.

Почему отличаются даты католического и православного Рождества?

В одних странах Рождество отмечают 25 декабря по григорианскому календарю или по новому стилю, в других – 7 января по юлианскому календарю или по старому стилю.

Долгое время Рождество Христово именовалось Богоявлением. Древние христиане праздновали и Рождество, и Крещение Христа 25 декабря по старому стилю. В 4 веке для того, чтобы придать большую значимость одному и второму празднику и не смешивать сами понятия торжеств, эти дни были разделены на 7 января и 19 января. При этом при появлении деления на григорианский и юлианский календари произошло смещение, которое в наше время неправильно называют делением на католическое и христианское Рождество, однако на самом деле это связано лишь с различными календарями.

Традиции и символы Рождества

Главной традицией Рождества Христова принято прощать всех в этот день. Согласно Новому Завету Бог простил человека, его грехи. Поэтому в церкви считают важным всех прощать, чтобы приблизиться к тайне Боговоплощения, а также очиститься душой на Таинстве исповеди.

Одной из интересных традиций празднования Рождества считаются «рождественские ясли» или вертеп, изображающие сцену рождения Иисуса Христа. Первые в мире Ясли были созданы в 1562 году в Праге. Долгое время их устанавливали только в церквях, позже обычай переняли аристократы и богатые люди. Сцена Яслей следующая: младенца в колыбели окружают родители, легендарные вол и осел, пастухи, волхвы. Важную роль играли персонажи из простого народа, теснящиеся вокруг: восторженные рыбаки, продавщица рыбы, женщина с глиняным кувшином и другие.

Ещё одной из особенностей Рождественских празднеств является сценка о рождении младенца Иисуса. Традиции этих сценок лежит в средневековых мистериях, «живые» сцены рождения Христа. Сцены рождения разыгрывались в храмах и сопровождались церковными пениями. Так, одним из широко известных символов Рождества стала первая восходящая звезда в небе, по которой, согласно легенде, волхвы пришли в Вифлеем поклониться младенцу Христу. Но возвращаясь к религиозному символизму, первую звезду символизирует первая же свеча, которую выносят после богослужения. Так, принято не вкушать ничего до первой звезды и 6 января дозволено есть только сочиво или кутью, а 7 января, после литургии, заканчивается пост и можно есть все.

Также одним из символов Рождества стала и ель, у древних римлян это дерево являлось символом вечной жизни. Когда-то её украшали только фруктами, чаще всего яблоками. И когда в 1858 году случился очень плохой урожай яблок, стеклодувы Лотарингии создали стеклянные шары, чтобы заменить яблоки – отсюда появилась традиция ёлочных украшений. Во Франции с экскурсией можно побывать в стекольных мастерских, где изготавливались первые ёлочные шары.

Также отмечают и колядки. В первую очередь, колядки – это песнопения. Раньше это были языческие песнопения, но сейчас они восхваляют Христа. Исполнение колядок – это своего рода народная проповедь, которая рассказывает о Христе и таким образом больше людей узнают историю Иисуса Христа.

Рождество всегда было настолько сильно вплетено в жизнь российских народов, что после Октябрьской революции, когда вера в Бога стала приравниваться к измене Родине и Советская власть пыталась отменить любые церковные празднования, людям пришлось изобрести альтернативу: считается, что так появились новогодние утренники и спектакли со сказочными персонажами, являющиеся на самом деле переделанными Рождественскими сценками.

Что нельзя делать в ночь на Рождество Христово?

Как утверждают священнослужители церкви, самое главное – быть чистым сердцем и не грешить.

Ранее в домах к празднованию Рождества заготавливали дидух – символический празднично украшенный сноп зерна (ржи, пшеницы, овса), который устанавливали в углу и считалось, что с этого времени там находятся души предков-покровителей. До тех пор, пока дидух находился в доме, запрещалось выполнять любую работу, кроме ухода за скотом.

«Святым» называли не только ужин в канун Рождества, но и следующие ужины вплоть до Щедрого Вечера 13 января. При этом всю праздничную неделю запрещалось работать.

Также с Рождества до Крещения мужчинам нельзя было охотиться: убийство зверей во время святок считается большим грехом и может навлечь беду.

Принято считать, что светлый праздник Рождества нельзя встречать в темной одежде. Наряд должен быть светлым, тогда достаток на весь год обеспечен.

В некоторых источниках утверждают, что 7 января лучше не гадать, а для святочных гаданий подходит любое время с Сочельника по Крещение, кроме самого Рождества. Однако Митрополит Запорожский и Мелитопольский в интервью с изданием «IZ Индустриалка» уточнил, что любое гадание церковь не одобряет:

«Гадание – это страшный грех, это никогда не было традицией нашего народа. Людей, которые колдовали, выгоняли из сел, они жили неизвестно где и как, с ними никто не общался. А такая традиция была придумана в советское время, чтобы отвратить людей от Бога».

Ранее в ivbg писали, что 25 декабря мир отмечал католическое Рождество.