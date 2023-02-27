Великий пост, важнейший из многодневных постов православной церкви, готовит христиан к достойной встрече главного праздника – Светлого Воскресения Христова. В 2023 году пост начинается в понедельник, 27 февраля. Ivbg.ru рассказывает об истории самого строгого и продолжительного поста в православии.

Почти все сорок дней перед Пасхой монахи проводили в одиночестве в пустыне, где нет пищи и даже воды. К началу Страстной седмицы, последней недели поста, они собирались в монастыре, но некоторые уже не возвращались, так как умирали в пустыне. Понимая, что они могут не вернуться назад после ухода в пустыню, за день до начала поста монахи просили друг у друга прощения. Отсюда и пошло название дня, который предваряет начало Великого поста — Прощёного воскресенья.

Сам Великий пост же состоит из двух частей — Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, и длится 48 дней. Святая Четыредесятница установлена в память о монахах, постящихся в пустыне и о посте Иисуса Христа, и длится шесть недель или сорок дней. Страстная седмица же соответствует последним дням поста и последним дням земной жизни и крестной смерти Иисуса.

История Великого поста

Великий пост был установлен в апостольские времена и изначально длился от суток до сорока часов, на период которых христиане полностью ограничивали себя в еде, отказываясь от приёма любой пищи. В середине III века в некоторых поместных церквях появился пост, который длился шесть дней. Он служил воспоминанием о событиях последних дней земной жизни и крестной смерти Иисуса Христа. Однако большая часть христиан в то время считала подвигом поститься на протяжении недели и продолжала придерживаться традиции отказа от пищи в течение до сорока часов.

Уже в IV-V веках церковь считала обязательным соблюдение Великого поста для всех христиан. Любой христианин, который не соблюдал пост, мог быть отлучён от церкви на неопределенное время. Начиная с V века продолжительность Великого поста начинает увеличиваться — он становится сорокадневным.

Первая неделя поста и Чистый понедельник

19 февраля не только первый день Великого поста, в который принято полностью воздерживаться от пищи, но и Чистый понедельник. Название «Чистый понедельник» происходит от стремления провести первый день поста в чистоте. Литургически этот день начинается еще в воскресенье вечером, когда во всех православных храмах совершается чин вечерни, по окончании которого совершается, так скажем, церемония взаимного прощения. Таким образом, христиане начинают Великий пост с чистой совестью и с прощения друг друга.

В Чистый понедельник, как и в последующие первые два дня, соблюдается очень строгий пост. Верующие стараются соблюдать полное воздержание от пищи, усерднее молиться, а также бороться с греховными страстями. Именно с Чистого понедельника начинается Первая седмица Великого поста — по православной традиции, время особо усердной молитвы и говения, то есть самая сложная из недель.

На протяжении всей Первой седмицы, кроме Чистого понедельника, верующим позволяется употреблять в пищу лишь хлеб, овощи и сухофрукты. Называется этот пост суходеянием и продолжается вплоть до 24 февраля, когда в пост разрешено употреблять пищу с растительным маслом.

Вторая и третья недели поста

Следующую неделю именуют второй седмицей Великого поста. Суббота этой седмицы (3 марта) — день поминовения усопших.

Третье воскресенье поста называется Крестопоклонным и посвящено Кресту Господню (11 марта), а саму седмицу называют Крестопоклонной неделей, когда Церковь напоминает верующим о спасительном даре — искуплении грехов человеческих. Суббота третьей седмицы (10 марта) — день поминовения усопших.

Родительская суббота

В течение Великого поста каждая суббота со Второй по Шестую седмицы, зовётся Родительской. В эти дни принято поминать усопших и употреблять пищу с растительным маслом. Во святую Четыредесятницу — дни Великого поста, подвига духовного, подвига покаяния и благотворения ближним — церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с умершими. Это означает, что верующие в эти субботы совершают молитвенные поминовения отшедших от настоящей жизни.

Лазарева суббота

Шестую неделю Великого поста завершает Лазарева суббота (31 марта) и Вербное воскресенье — двунадесятый праздник — Вход Господень в Иерусалим (1 апреля), после которого начинается Страстная седмица.

Страстная седмица

Страстная седмица — последняя неделя Великого поста. «Страсти» на церковнославянском означает «муки и страдания», и Страстной неделя названа, так как посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа и его крестной смерти. В эти дни в храмах на службах читают главы Евангелия, повествующие о событиях в Иерусалиме две тысячи лет назад: о Тайной Вечере, предательстве Иуды, суде, распятии и воскрешении.

В каждый день Страстной недели вспоминают события последних дней Спасителя. Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены последним беседам Спасителя с учениками и народом. Во вторник вспоминают, как в доме Симона прокажённого, где был Христос с учениками, женщина помазала миром ноги Христа. Ученики негодовали: «…к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим» (Мф. 26. 8–9).. Однако Христос остановил их: «возлив миро сие на тело Моё, она приготовила Меня к погребению» (Мф. 26. 12).

Великая Пятница — самый скорбный день. Это день распятия и смерти Христа. Для христиан эта пятница всегда была днём самого строгого поста и печали. В Великую Пятницу вспоминают добровольные и страшные страдания Христа, которые он претерпел за людей.

В Великую субботу вспоминают о пребывании Иисуса Христа во гробе. В Иерусалиме в этот день в храме Воскресения сходит Благодатный огонь. В храмах совершают литургию Василия Великого, перед вынесенной накануне плащаницей читают библейские пророчества о Спасителе. После богослужения священник читает особую молитву и, окропляя святой водой, освящает принесённые прихожанами куличи, пасхи и пасхальные яйца.