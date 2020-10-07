Владимиру Путину — 68. Самые умилительные моменты из жизни российского лидера

7 октября отмечает свой День рождения президент России Владимир Владимирович Путин, ему исполняется 68 лет. В связи с этим событием мы решили вспомнить самые интересные и умилительные моменты из жизни российского лидера.

Каждый год Владимир Владимирович отмечает свои дни рождения по-разному. В последние годы на свой день рождения глава государства иногда выбирался на природу, но в основном проводил этот день в рабочих поездках.

Ни для кого не секрет, что одна из самых особенностей президента – его любовь к животным, особенно к собакам. Так, например, в 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сделал Владимиру Путину слегка запоздавший ко дню рождения подарок — вручил щенка породы туркменский алабай.

Владимир Владимирович любит животных и многие знают о его привязанности к лабрадору Конни. Эту собаку подарили президенту еще в 2000 году и долгие годы она была любимицей Путина.

Одна из самых дорогих пород собак акита-ину по кличке Юмэ («Мечта») была подарена Владимиру Путину в 2012 году властями японской префектуры Акито за то, что Россия оказала помощь Японии в ликвидации последствий сильнейшего цунами и землетрясения.

Еще одним пристрастием главы государства являются лошади. Так, в 2017 году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину породистого скакуна.

Но не только кони и собаки находятся в окружении главы государства. В 2013 году президент России посетил строящийся во Владивостоке океанариум. В нем он познакомился с уже живущими там дельфинами, осьминогом и моржами. Животные показали главе государства небольшое выступление, после чего Путин зашёл в вольер к моржам и пожал им ласты.

Владимир Путин с удовольствием сфотографировался с ярким представителем фауны Австралии — коалой — во время саммита G20 в Брисбене в 2014 году.

В 2010 году тогдашний премьер-министр РФ Путин посетил Национальный парк «Лосиный остров», созданный в 1983 году. В заповеднике Владимир Владимирович приобщился к волонтерской деятельности и накормил маленького лосенка.

И это был не единственный случай, когда Путин «общался» с рогатыми и копытными. В июле 2013 года президент побывал в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае, где сфотографировался с оленями.

Владимир Путин не боится и более грозных животных. В апреле 2010 года он побывал на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область) в Северном Ледовитом океане. Во время своего визита Владимир Владимирович одел спутниковый ошейник на пойманного в специальную ловушку спящего медведя. Владимиром Путиным вместе с учеными произвели необходимые в таких случаях замеры и взвешивание животного, вес которого составил более 200 кг.

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В феврале 2014 года президент посетил Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке. Там он познакомился с одним из представителей семейства леопардов.

В 2012 году Владимир Путин принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Цель проекта — показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета.