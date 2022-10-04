День войск гражданской обороны МЧС России: история праздника и его цели

День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих и работников частей гражданской обороны РФ. Ivbg рассказывает об истории праздника и его целях.

Сегодня, 4 октября 2022 года, в 90 раз отмечается День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации.

История праздника

Дата празднования назначена в честь того, что 4 октября 1932 года «Положением о противовоздушной обороне СССР» Совет Народных Комиссаров СССР выделил Местную противовоздушную оборону в самостоятельную составную часть системы противовоздушной обороны Советского Союза.

В 1961 году части Местной противовоздушной обороны были преобразованы в войска гражданской обороны СССР.

С сентября 1971 года непосредственное руководство системой ГО было передано военному ведомству.

В начале 1990-х годах ГО СССР стала составной частью Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей.

В 1991 при президенте России организован Государственный комитет по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 1993 году Россия стала полноправным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО).

В 1994 указом Президента России образовано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Цели

В последние годы войска гражданской обороны все чаще привлекаются к эвакуации населения в случаях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, решению вопросов его первоочередного жизнеобеспечения, восстановлению пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождению гуманитарных грузов, охране особо важных объектов, а также локализации и тушению крупных очагов лесных и торфяных пожаров.

В связи с возросшей угрозой применения химического, биологического и других видов оружия руководством гражданской обороны уделяется серьёзное внимание использованию ресурсов ГО для противодействия терроризму, развитию сети наблюдения и лабораторного контроля.

Справка

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.

Гражданская оборона (далее ГО) является одной из важнейших функций государства, составной части оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны.

Общее руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации. Руководство гражданской обороной в федеральных округах исполнительной власти обеспечивают их руководители, которые по должности являются начальниками ГО.

В настоящее время сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Приняты Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и «О гражданской обороне».

Защита населения достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, внедрением передовых технологий. Для совершенствования радиационной и химической защиты предусматривается создание и своевременное освежение резерва средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты, лекарственных препаратов и медицинской техники.