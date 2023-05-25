Сегодня, 25 мая, проходит Международный день пропавших детей. Ежедневно в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступает около 10 заявок о пропавших людях. И пять из них — дети. Волонтеры составили список полезных советов для родителей о том, как избежать пропажи ребёнка.

Вам будет интересно Опытные поисковики рассказали, как не потерять ребенка Среди записей поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте" есть пост, автор которого разобрал самые частые ошибки родителей. Уточняется, что среди... 02.11.2019 2598

— Если вы идёте с ребёнком на культурно-массовое мероприятие, где предполагаются толпы народу, сфотографируйте вашего ребёнка в полный рост перед входом на мероприятие. Родители, потерявшие отпрыска, иногда теряют остатки разума и сознания, не могут назвать нормально, во что был одет юный потеряшка. Гораздо проще будет искать ребёнка, показывая фотографию со словами: «Вы вот этого ребёнка не видели?». Если чадо не найдётся в ближайшие два-три часа, то именно она будет самой свежей фотографией, с помощью которой буду писать ориентировки для дальнейших поисков.

— Если вы знаете, что ребёнку идти от школы до дома, от репетитора до спортивной секции, от вас до бабушки 30 минут, то спустя 60 минут, если он не объявился, можно начинать искать. Нужно начинать писать и звонить абсолютно всем: бывшим мужьям, бабушкам и дедушкам, родителям одноклассников, одноклассникам. Не надо думать, что это неудобно. Неудобно будет, если он никогда уже не найдётся. На уши поднимаются абсолютно все. Да, не забудьте потом всем позвонить и каждого успокоить и поблагодарить за беспокойство. Зачем это делается: вы никогда не знаете, что могло произойти. Например, ребёнок мог чего-то испугаться, побежать от кого-то, и оказавшись в условно знакомом ему районе, мог пойти по хоть сколько-нибудь знакомому адресу. Забежать в подъезд к учительнице начальных классов, вашим друзьям, у которых вы были в гостях на днях.

— Звонок в 112 — это уже заявление о пропаже, которое принято и зафиксировано. История про три дня — миф, ложь и нежелание полиции работать. Такого постановления, акта, закона не существует.

— Важно приучить ребёнка звонить вам при выходе куда-то и дойдя до места назначения. Лучше всего приучать к этому собственным примером. Мама и папа на глазах у ребёнка звонят друг другу, сообщают, что вышли с работы: «буду через час». Можно акцентировать внимание ребёнка на этом, показать ему, что мы не контролируем, а просто беспокоимся друг о друге. Потому что если он не видит как взрослые это делают, то может решить, что его по малолетству просто держат под контролем, ограничивают и не доверяют.

— И подросткам, и престарелым родственникам полезно установить на телефон ряд программ. Это могут быть: мои друзья (на айфоне), моя семья (на андроиде). Однако, все эти программы требует того, чтобы телефон был подключён к интернету. Многие покупают детям самые простые кнопочные телефоны без этой опции. Тогда нужно подключить услугу от мобильного оператора с координатами. Зачем? По вашему телефонному запросу (даже в слезах и истерике) ни один оператор не выдаст вам координаты телефона вашего ребёнка. Не имеет права. Если телефон зарегистрирован на ваш Паспорт, то в отделение оператора вам выдадут распечатку последних звонков. Но координаты телефона, оператор выдаст только по решению суда, то-есть через два-три дня. Помним, что если батарейка телефона села, то эта услуга не работает. Именно поэтому важно начать искать потеряшку как можно быстрее.

— Учим детей говорить «нет», учим детей не слушать незнакомых взрослых. Мы часто приучаем детей слушаться маму, папу, няню, бабушку, воспитательниц, охранника садика, консьержку, не спорить со всеми этими людьми, быть вежливым. В результате мы получаем детей, которые уходят с незнакомыми взрослыми. В «ЛизаАлерт» ставили эксперимент: из 50 детей, к которым подошли незнакомые взрослые, не ушел только один ребёнок. Доносим до детей следующую мысль: нормальные, адекватные взрослые не просят детей о помощи, не просят ничего донести, посторожить, найти в багажнике машины. Конечно, можно помочь бабушке с клюкой донести тяжелую сумку до подъезда. Но у подъезда и сумку, и бабушку нужно оставить, озвучив волшебные слова: «мне дальше мама ходить не разрешает».

— Даже если ваш ребёнок идёт по дороге и встретил вашего друга, который предлагает подвести его до дома, как отче наш ваш ребёнок должен в эту минуту позвонить вам и сказать: «дядя Миша встретился мне по дороге и предлагает меня довести до дома». Вы в этот момент звоните дяди Мише и убеждаетесь, что ребёнок с ним.

— Если ваш ребёнок или престарелый родственник звонит вам и говорит: «встреть меня, пожалуйста», встаньте с дивана и сделайте это. Очень редко люди просят встретить их, потому что блажь. Возможно, ребёнок не может сказать, что какой-то дядя очень пристально смотрит на него, потому что этот человек рядом. Если вы скажете: «ну что ты, ты же уже взрослый», а потом что-нибудь произойдёт, вы себе этого не простите.

— Научите ребёнка кричать. Очень многие и дети, и взрослые кричать не умеют. Езжайте в парк, в лес и начните там. Покажите ему пример. Потом попробуйте в городе, хоть на Красной площади.

— Социальные сети: ни в коем случае нельзя запрещать детям пользоваться соцсетями. Разрешите ему ввести собственную страничку — так на ваших глазах будет информация о том, чем он интересуется, какую музыку слушает и с кем дружит. Раз в месяц просматривайте список его друзей, вас должны насторожить взрослые люди, если это не преподаватель. Запретите ему — и в критической ситуации, вы обнаружите восемь фэйковых страниц с чужими фотографиями и неверно указанным возрастом. (На родительском собрании всё о чем я пишу, сопровождалось ужасными примерами из жизни, тут рассказали о папаше, который суровый стучал кулаком по стулу, клялся, что запретил дочери абсолютно все соцсети, а те самые восемь фэйковых страниц обнаружили только тогда, когда уже третьи сутки искали её.) Вы можете запретить все что угодно, только эти страницы все равно будут, просто вы не будете о них знать.

— Порнография – самое безобидное, что можно найти в Интернете. А ещё можно найти информацию о самоубийствах, наркотиках, встретить опасных мошенников, злоумышленников, нарваться на кибербуллинг. Да, Сотрудники «ЛизаАлерт» подтвердили, что зафиксировано некоторое количество жертв всех этих гуляющих по сети домовКитов и тихихдомов. Ребёнку любопытно, это логично. Если уж я, тётенька 35 лет, немедленно полезла по этим тэгам, когда месяц назад у меня начала пестреть ими лента.

— Как в жизни, так и в сети важно чтобы ребёнок помнил, что он никому ничего не должен. Очень важно внести эту мысль в голову ребёнка. Если незнакомые люди о чем-то просят, всегда спрашивай себя: а зачем я должен это делать? Зачем мне присылать вам мою фотографию и говорит свой номер телефона, зачем вставать в 4:20 и так далее.

— Проведите несколько часов с ребёнком за компьютером, покажите на личном примере, что делают в сети с внезапно открывающимися окнами с неприличными картинками, рекламой, и всем тем, что кажется нам самоочевидным, а ему в новинку.

— Если ребёнок всё-таки нашелся, пожалуйста, не надо на него кричать. Спокойно объясняем, что мы волновались. Объясняем, почему то, что произошло, было опасно. Помните родителей Малыша из мультика про Карлсона: мальчика с крыши снимала пожарная команда, но когда родители встретили его, они обнял его и сказали: «малыш, как же мы волновались».

Отдельно несколько слов про природу, учитывая что среди моих друзей примерно 90 % людей, которые берут детей в лес, и каждое лето и не по разу бываем в лесу:

— Если ты потерялся в лесу, немедленно остановись и прекрати движение. Возможно ты уже некоторое время идёшь не туда. Сначала звоним в 112, потому маме. А мама не сажает батарейку на телефоне ребёнка, оставляя её для общения ребёнка со спасателями.

— Если вы видите вертолёт или слышите сирену, не надо бежать на звук. Во-первых, в лесу направление звука сильно искажается, во-вторых, это делается для вашей локализации — сейчас спасательные службы свяжутся с вами по телефону и спросят, слышите ли вы звуки.

— Повторяем ребёнку: по льду ходить опасно, спастись самостоятельно и помощью друзей почти невозможно.

— 8 из 10 детей потерявшихся в лесу тонет. Повторяем ребёнку: если ты потерялся в лесу, не надо подходить к реке и чтобы умыться, промыть рану, пропить.

— Не отпускайте детей в лес с пожилыми людьми, ребёнок не сможет ему помочь, сам потеряется, будет только хуже.

— Всегда берём с собой воду, промыть рану, попить.

— Прекратите одевать себя и детей в камуфляжную одежду. Одежда ребёнка должна быть яркой. Искать в лесу ребёнка в красной курточке и оранжевых штанишках гораздо проще, чем очень хитро закамуфлированного.

— Очень многие потерявшиеся дети говорят: я не думал, что мама вообще будет меня искать, разве мама знает, как меня искать и что делать. Выходя в лес, расскажите ребёнку, что его чтобы не случилось, будут искать, и мама знает, что делать. Откуда берутся такие мысли не очень понятно, но подозреваю, что из сказок, в которых родители регулярно отводит детей в лес на съедение волкам.