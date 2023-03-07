Великие женщины всех времен: чем дамы покорили мир

На протяжении нескольких веков женщины были ограничены в своих действиях сложившимся общественным укладом. Многие вещи были им недоступны. Поэтому редакция ivbg.ru в честь весеннего праздника расскажет о великих представительницах прекрасного пола, повлиявших на историю и отношение к женщинам в целом.

Екатерина II

Императрица всея Руси с 1762 по 1796 год. За годы правления Екатерины II страна значительно расширила свои границы. В это время прошла реформация системы госуправления. Российская империя вошла в число великих европейских держав по части культуры. Императрица была законодательницей моды того времени: наряды самодержицы имели выраженный русский колорит и заметную народную «изюминку».

Королева Виктория

Королева Виктория провела на троне почти 64 года из 82 лет жизни. Взойдя на престол она получила в наследие негативное восприятие королевской семьи в народе. Предки Виктории славились распущенностью, которую королева смогла стереть из восприятия народа спустя годы своего правления, полностью изменив мнение общества о монархии. Благодаря внутренней силе женщины британская династия стала оплотом семейственности, дедовской стабильности и незыблемой морали.

Амелия Эрхарт

Амелия Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, которая перелетела Атлантический океан. За это ее наградили Крестом Летных Заслуг. Женщина написала несколько произведений о своих полетах, ставших бестселлерами. Эрхарт также была основателем женской организации пилотов «Девяносто девять»: и была избрана ее первым президентом.

Коко Шанель

Культовый модельер, которая создала свой неповторимый стиль. С ее помощью произошла революция в облике женщины XX века. Шанель избавилась от корсета, тем самым освободив женское тело от пут. Модельер подарила дамам чувство собственной значимости и независимости. Она прокладывала новые пути в сфере моды, придумывая наиболее удобные варианты одежды.

Анна Франк

Еврейская 13-летняя девочка, скрывалась вместе с родителями, старшей сестрой и еще несколькими евреями от фашистского террора в Нидерландах. Юная Анна каждый день делала записи о произошедших событиях, описывая свои мысли, страхи, надежды и мечты. В 1947 году записи опубликовали под названием «Дневник Анны Франк», которые впоследствии были переведены на многие языки мира. В Дневнике можно проследить становление личности и увидеть начинку нацизма. Девушка погибла в концлагере.

Зинаида Ермольева

Зинаида Виссарионовна — советский микробиолог и эпидемиолог, которая вошла в историю как одна из основоположниц современной отечественной микробиологии. В 1922 году во время вспышки холеры в Ростове-на-Дону выяснила, что существует не только возбудитель, но и холероподобные вибрионы. Проверку своего предложения провела на себе, что привело к созданию холерного бактериофага, победившего болезнь. Во время ВОВ изобрела советскую версию пенициллина, за что получила прозвище «Госпожа Пенициллин». На ее счету более 500 научных работ и шесть монографий.

Мать Тереза

Настоящее имя — Агнес Гондже Бояджиу. Всем известное имя Тереза взяла в честь монахини Терезы де Лизье, приняв постриг в 1931 году. Всю свою сознательную жизнь она посвятила помощи больным и обездоленным, служа в созданной ею организации «Сестры миссионерки любви». Мать Тереза создавала школы, приюты и больницы для нуждающимся, помогая людям вне зависимости от их национальности и вероисповедания. В 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира. После смерти католическая церковь причислила монахиню к лику святых.

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Маргарет Тэтчер

Знаменитая женщина политик ХХ века Маpгарет Тэтчер, ставшая первой женщиной премьер министром не только Великобритании, но и среди стран Европы. На посте Тэтчер провела 11 лет, что является самым продолжительным сроком на указанной должности в ХХ веке. Ведя непримиримую и порой жестокую политику с оппонентами, женщина получила прозвище «Железная леди». В 1992 году была удостоена титула баронессы, которым ее наградила Елизавета II.

Ирена Сендлер

В период Второй мировой войны женщина работала в варшавском Управлении здравоохранения. В ее обязанности входил присмотр за больными детьми в Варшавском гетто. Ирена Сендлер со своими единомышленниками вывезли из гетто около двух с половиной тысяч детей. Все сведения о спасенных детях женщина записывала на узкие бумажные полоски, которые прятала в стеклянной бутылке. В 1943 году аноним донес на Сендлер. Женщину приговорили к смерти. По счастливому стечению обстоятельств ей удалось сбежать и скрываться до окончания военных действий. Все это время Ирена продолжала помогать еврейским детям. Сендлер умерла в возрасте 98 лет 12 мая 2008 года.

Елизавета II

Царствующую королеву Великобритании в народе прозвали женщиной «с мягким сердцем, но железным характером». В годы войны она добровольно записалась в отряды самообороны и стала единственной королевой, прошедшей военную службу. Елизавета II являлась самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Она скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Валентина Терешкова

Первая в мире женщина-космонавт, которая совершила одиночный полет в космос. Космический корабль «Восток-6» вместе с Терешковой находился на космических просторах почти трое суток. В 1995 году стала первой женщиной в России, получившей звание генерал-майора.

Ирина Роднина

Заслуженный мастер спорта, фигуристка Ирина Роднина числится в Книге рекордов как спортсмена, не имеющая с 1968 по 1980 года ни одного проигрыша. Спортсменка стала самой выдающейся фигуристкой в истории парного катания. Три раза одержала победу на олимпийских играх (1972, 1976, 1980), 10 раз стала мировым чемпионом (1969—1978) , 11 — чемпионом Европы (1969—1978, 1980) и шесть — в Советском Союзе (1970—1971, 1973—1975, 1977).

История показывает, что женщины внесли собственный вклад в развитие общества. Список имен может быть бесконечным. Выдающиеся особы увековечены в научных открытиях, борьбе за равноправие, улучшении качества и доступности образования и других, не всегда женских, сферах. Талантами, а иногда и пороками, которые привели к определенным стечениям обстоятельств, не перестают удивляться потомки.