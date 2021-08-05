Ядовитые лесные ягоды в Ленобласти: как не стать жертвой интоксикации

Автор: Маргарита Константинова
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В период сезона сбора ягод и грибов, кроме возможности потеряться, есть вероятность отравиться ядовитыми плодами. Редакция ivbg.ru рассказывает об опасных ягодах, которые можно встретить в лесных массивах Ленобласти.

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Вороний глаз

Фото: fotokto.ru
Фото: fotokto.ru

Ягода легко узнаваема по четырем (иногда бывает пять или шесть) широким овальным листьям, в середине которых «восседает» ядовитый плод синего цвета. Цветение начинается в конце весны. Растение чаще всего располагается в тени. Опасность таят и сами листья, которые могут негативно воздействовать на организм.

Волчье лыко

Фото: nurgush.org
Фото: nurgush.org

У этой ягоды есть и другие названия, например, Волчий плющ, Волчья ягода или Волчеягодник обыкновенный. Волчье лыко представляет собой одиночный кустарник, цветы которого похожи на сирень. Его запах вызвать головную боль, а иногда и вызвать кашель, чихание и даже насморк. Плоды — красные, вытянутой формы.  Трогать растение нельзя. Возможно появление волдырей и язв. Цветет в апреле и мае.

Напоминаем, что недавно редакция ivbg.ru рассказывала, какими полезными свойствами обладают местные ягоды и где их искать на территории нашего региона.

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04.08.2021 13424

Купена душистая

Фото: ruznahar.ru
Фото: ruznahar.ru

Небольшое растение около 65 сантиметров в высоту с шарообразными сине-черными или красными ягодами, заостренными листьями и белыми поникшими цветами. Симптомы отравления с расстройством желудочно-кишечного тракта, головными болями и одышкой могут появиться даже при соприкосновении. Растет в сухих хвойных и березовых лесах, а также на лугах, опушках и степных территориях.

Майский ландыш

Фото: yandex.kz
Фото: yandex.kz

Цветок ландыша имеет ядовитые плоды красного или оранжевого цвета. Созревание проходится с августа по сентябрь. Употребление ягод ландыша способствует появлению судорог, тошноты, головокружения, а также возможно нарушение сердечной деятельности.

В медицине плоды используются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Бересклет

Фото: krokofoto.ru
Фото: krokofoto.ru

Кустарник, который может достигать в высоту до двух метров, часто используется как декоративный на дачных участках. Для птиц ягода в виде красноватой коробочки грушевидной формы не представляет опасности, зато может негативно повлиять на работу человеческого организма. Плодоносит в августе и сентябре.

Крушина ломкая

Фото: extension.unh.edu
Фото: extension.unh.edu

Черные костяные плоды крушины облюбовали местные водоемы. Созревание приходится на конец августа. Ягода при употреблении в свежем виде провоцирует сильную рвоту.

Но в медицине кора и плоды этой ягоды используются при запорах и для промывания желудка.

Лесная жимолость

Фото: rasfokus.ru
Фото: rasfokus.ru

Лесная жимолость имеет ярко-красные ягоды, которые напоминают красную смородину. Они токсичны, поэтому лучше обходить их стороной.

Паслен сладко-горький

Фото: facenewss.ru
Фото: facenewss.ru

Эти овальные ягоды цветут с мая по конец августа в дубовых лесах, в сырых оврагах и возле водоемов. Ядовиты не только плоды, но и сам кустарник, который к тому же имеет крайне неприятный запах.

Паслен черный

Фото: www.plantarium.ru
Фото: www.plantarium.ru

Круглые ягоды черного цвета, имеющие черно-фиолетовую мякоть, ядовиты только в недозревшем виде. В этот период растение источает неприятный запах. Зрелые плоды есть можно — они богаты витамином С. Из них часто делают варенье. Отметим, что ягоды содержат трудновыводимые красящие вещества. Найти паслен можно как в лесу, так возле водоемов, оврагов и обочин.

Белокрыльник болотный

Фото: idtools.org
Фото: idtools.org

Крупные чашеобразные листья переходят в грозди красных ягод. Токсичность распространяется на плоды, стебель, листья и даже корневище. Растет на заболоченных территориях, отсюда и появилось название.

Аронник пятнистый

Фото: yandex.by
Фото: yandex.by

Растение представляет собой гроздья плотных красных ягод, которые появляются на стеблях после того, как слетели листья. При употреблении плодов возможен летальный исход.

Ягодный тис 

Фото: go2outback.ru
Фото: go2outback.ru

Растение часто используется при создании декоративных живых изгородей. За красотой кроется токсичность — плоды, побеги, кора и древесина ядовиты.

Воронец колосистый

Фото: hrodna.life
Фото: hrodna.life

Крупные продолговатые плоды воронца могут быть черного, красного и даже белого цвета. Растение опасно не только при приеме внутрь, но при просто соприкосновении. После касания могут возникнуть сильное воспаление и волдыри.

Что делать при отравлении ягодами? 

Основными признаками интоксикации организма являются конвульсии, судороги, частое сердцебиение, затрудненное дыхание и головокружение. При их появлении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Если прибытие помощи нужно ожидать или при отсутствии возможности за ней обратиться, первым делом требуется обеспечить полный покой отравившегося и приступить к чистке желудка.

Для очистки пострадавшему требуется выпить от двух до четырех стаканов воды. Эффект будет лучше, если в жидкость добавить активированный уголь в пропорциях две столовые ложки на 500 миллилитров воды, соль или марганцовку в размере одной чайной ложки на 500 миллилитров воды.

ягоды
Фото: www.pexels.com

Подобную процедуру нужно провести несколько раз. Это поможет вызвать рвоту и очистить желудок от токсичного вещества.

Хорошо, если под рукой окажутся сердечное средство и слабительное, которые стоит сразу же дать пострадавшему. Заменить лекарственные средства можно сухарями из черного хлеба, крахмалом или молоком.

Пострадавшему должен находиться в состоянии покоя и тепле.

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