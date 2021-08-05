Ядовитые лесные ягоды в Ленобласти: как не стать жертвой интоксикации

В период сезона сбора ягод и грибов, кроме возможности потеряться, есть вероятность отравиться ядовитыми плодами. Редакция ivbg.ru рассказывает об опасных ягодах, которые можно встретить в лесных массивах Ленобласти.

Вам будет интересно Какой ты охотник за ягодами? - тест ivbg.ru Сезон сбора ягод 2019 года уже в полном разгаре. Многие лично отправляются на поиски плодов, поэтому очень важно знать об... 24.07.2019 1118

Вороний глаз

Ягода легко узнаваема по четырем (иногда бывает пять или шесть) широким овальным листьям, в середине которых «восседает» ядовитый плод синего цвета. Цветение начинается в конце весны. Растение чаще всего располагается в тени. Опасность таят и сами листья, которые могут негативно воздействовать на организм.

Волчье лыко

У этой ягоды есть и другие названия, например, Волчий плющ, Волчья ягода или Волчеягодник обыкновенный. Волчье лыко представляет собой одиночный кустарник, цветы которого похожи на сирень. Его запах вызвать головную боль, а иногда и вызвать кашель, чихание и даже насморк. Плоды — красные, вытянутой формы. Трогать растение нельзя. Возможно появление волдырей и язв. Цветет в апреле и мае.

Напоминаем, что недавно редакция ivbg.ru рассказывала, какими полезными свойствами обладают местные ягоды и где их искать на территории нашего региона.

Вам будет интересно Охота за ягодами: что, где и когда собирать в Ленобласти Сезон грибов только начинается в Ленобласти, а "охота" за ягодами уже идет полым ходом. Когда можно начинать собирать чернику? Где... 04.08.2021 13424

Купена душистая

Небольшое растение около 65 сантиметров в высоту с шарообразными сине-черными или красными ягодами, заостренными листьями и белыми поникшими цветами. Симптомы отравления с расстройством желудочно-кишечного тракта, головными болями и одышкой могут появиться даже при соприкосновении. Растет в сухих хвойных и березовых лесах, а также на лугах, опушках и степных территориях.

Майский ландыш

Цветок ландыша имеет ядовитые плоды красного или оранжевого цвета. Созревание проходится с августа по сентябрь. Употребление ягод ландыша способствует появлению судорог, тошноты, головокружения, а также возможно нарушение сердечной деятельности.

В медицине плоды используются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Бересклет

Кустарник, который может достигать в высоту до двух метров, часто используется как декоративный на дачных участках. Для птиц ягода в виде красноватой коробочки грушевидной формы не представляет опасности, зато может негативно повлиять на работу человеческого организма. Плодоносит в августе и сентябре.

Крушина ломкая

Черные костяные плоды крушины облюбовали местные водоемы. Созревание приходится на конец августа. Ягода при употреблении в свежем виде провоцирует сильную рвоту.

Но в медицине кора и плоды этой ягоды используются при запорах и для промывания желудка.

Лесная жимолость

Лесная жимолость имеет ярко-красные ягоды, которые напоминают красную смородину. Они токсичны, поэтому лучше обходить их стороной.

Паслен сладко-горький

Эти овальные ягоды цветут с мая по конец августа в дубовых лесах, в сырых оврагах и возле водоемов. Ядовиты не только плоды, но и сам кустарник, который к тому же имеет крайне неприятный запах.

Паслен черный

Круглые ягоды черного цвета, имеющие черно-фиолетовую мякоть, ядовиты только в недозревшем виде. В этот период растение источает неприятный запах. Зрелые плоды есть можно — они богаты витамином С. Из них часто делают варенье. Отметим, что ягоды содержат трудновыводимые красящие вещества. Найти паслен можно как в лесу, так возле водоемов, оврагов и обочин.

Белокрыльник болотный

Крупные чашеобразные листья переходят в грозди красных ягод. Токсичность распространяется на плоды, стебель, листья и даже корневище. Растет на заболоченных территориях, отсюда и появилось название.

Аронник пятнистый

Растение представляет собой гроздья плотных красных ягод, которые появляются на стеблях после того, как слетели листья. При употреблении плодов возможен летальный исход.

Ягодный тис

Растение часто используется при создании декоративных живых изгородей. За красотой кроется токсичность — плоды, побеги, кора и древесина ядовиты.

Воронец колосистый

Крупные продолговатые плоды воронца могут быть черного, красного и даже белого цвета. Растение опасно не только при приеме внутрь, но при просто соприкосновении. После касания могут возникнуть сильное воспаление и волдыри.

Что делать при отравлении ягодами?

Основными признаками интоксикации организма являются конвульсии, судороги, частое сердцебиение, затрудненное дыхание и головокружение. При их появлении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Если прибытие помощи нужно ожидать или при отсутствии возможности за ней обратиться, первым делом требуется обеспечить полный покой отравившегося и приступить к чистке желудка.

Для очистки пострадавшему требуется выпить от двух до четырех стаканов воды. Эффект будет лучше, если в жидкость добавить активированный уголь в пропорциях две столовые ложки на 500 миллилитров воды, соль или марганцовку в размере одной чайной ложки на 500 миллилитров воды.

Подобную процедуру нужно провести несколько раз. Это поможет вызвать рвоту и очистить желудок от токсичного вещества.

Хорошо, если под рукой окажутся сердечное средство и слабительное, которые стоит сразу же дать пострадавшему. Заменить лекарственные средства можно сухарями из черного хлеба, крахмалом или молоком.

Пострадавшему должен находиться в состоянии покоя и тепле.