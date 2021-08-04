Сезон грибов только начинается в Ленобласти, а «охота» за ягодами уже идет полым ходом. Когда можно начинать собирать чернику? Где встречаются плоды морошки? Редакция ivbg.ru рассказывает, какими полезными свойствами обладают местные ягоды и где их искать на территории нашего региона.

Как правильно собирать ягоды?

Для того, чтобы при сборе ягод, сохранить их качество и полезные свойства, необходимо придерживаться некоторых правил:

Не стоит при сборе ягод пользоваться механическими приспособлениями, такими как совки, гребенки и подобные. Они наносят урон ягодникам, что может повлиять на сокращение урожая ягод в дальнейшем. Стоит срывать только зрелые плоды, так как собранные ягоды не дозревают после сбора. Опытные «охотники» советуют собирать ягоды, которые хотите съесть сразу, при растущей луне. Именно в этот период они наиболее ароматные. А плоды для консервирования — при убывающей луне, тогда они дольше сохранятся. За ягодами следует идти в прохладные часы — утром и вечером, желательно через день. В случае, если стоит сухая и жаркая погода, можно каждый день, чтобы не допустить перезревания плодов. Собранные ягоды стоит прикрывать от солнца, так как прогретые плоды теряют вкус и полезные свойства.

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Черника

Черника является одной из самых популярных ягод нашей области за счет своих вкусовых качеств, полезности и легкости в сборе, так как она растет по всему региону.

Цветение начинается в июне, а в следующем месяце начинается «погоня» за черникой. Продолжительность сбора может длиться до октября.

Учитывая, что ягода растет по всей территории Ленобласти, следует помнить, что под Выборгом созревание происходит на пару недель позднее. Это связано с более суровым климатом. Отыскать плоды можно как в сухих лесах, так и на болотах. Лучше всего ягода «колосится» в хвойных лесах.

Черника богата витамином А, который стабилизирует работу глаз.

Ягоду можно употреблять как в сыром, так и в готовом виде. Часто ее добавляют в пироги, делают варенье, желе или компоты.

Брусника

Брусника богата уникальными лекарственными свойствами. Второе из преимуществ — ягода может долго храниться. Это связано с тем, что плод наполнен природным консервантом. Созревание происходит в августе, но за ягодами лучше отправиться в сентябре.

Брусника растет в сосновых лесах региона на небольших кустарниках.

Ягода наполнена биологически активными веществами и кислотами. Плодовый сок используется при повышенном давлении. Также он считается действенным слабительным и жаропонижающим средством.

Многие употребляют свежепротертую бруснику с сахаром. Кроме того, из ягод делают варенье и морсы.

Голубика

Витаминизированную голубику можно собирать стоя. Появление первых ягод обычно приходится на конец июля. Сбор происходит до конца лета.

Растет по всему региону. В больших количествах она «обитает» на окраинах болот.

Ягода содержит такие витамины, как А, РР, В1, В2 и С. Считается, что голубика полезна в период беременности. Также плоды рекомендуют к приему диабетикам, так как они влияют на восстановление тканей, снижают сахар и усиливают обмен веществ.

Голубику принято есть на свежем воздухе во время сбора, потому что в свежих ягодах наиболее высокий процент полезных веществ. Также из ягод делают варенье и даже вино.

Морошка

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Другое название плода — «Царская ягода». В ней содержится большое количество аскорбиновой кислоты — больше, чем в апельсине, и каротин. Созревание приходится на конец июля и август. Собирать следует желтые ягоды. Красные являются недозревшими и кислыми на вкус.

Морошку можно найти в болотистых местностях Тосненского, Всеволожского, Волосовского и Кировского районов.

Плод богат витамином E, благодаря чему благотворно влияет на нарушенное кровообращение, облегчает состояние при ожогах, ускоряет регенерацию тканей и восстанавливает зрение.

Морошку используют для приготовления варенья, джем и желе. Многие любят употреблять ягоду в замороженном виде.

Клюква

Клюква является самой кислой областной ягодой, но содержит букет полезных качеств. Появляется в самом конце августа или в сентябре, но сбор продолжается до первого снега. Оставшиеся под снегом плоды, опытные охотники за ягодами собирают весной: плоды — сладкие на вкус.

Клюква растет на болотах региона.

Ягода содержит сахара, органические кислоты, пектины и витамины. Она вызывает аппетит и улучшает пищеварительный процессы в организме. Также ее используют при лечении простуды.

Клюкву можно есть в любом виде: и в свежем, и в замороженном, и в моченном, и засушенную. На основе нее делают соки, морсы, варенья, кисели, коктейли и клюквенный квас. Кроме того, плоды добавляют в салаты, пироги и другие блюда. Отметим, что хранить свежую клюкву можно около полгода. Для этого ее необходимо залить водой и держать в холодном месте.

Земляника

Вкусная ароматная ягода «пестрит» полезными свойства. Собирать ее сложнее, чем другие. Созревание приходится на июнь. Сбор происходит в летний период.

На территории Ленобласти земляника «обитает» в хвойных и смешанных лесах. Искать лучше на солнцепеке, например, на открытых местах, опушках и склонах лесных оврагов.

Растение применяют при простуде. Свежие ягоды благотворно влияют на пищеварение и предотвращают воспалительные и язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Из земляники готовят варенья, компоты, а мастера своего дела делают вкусный крем.

Малина

Сладкая и неприхотливая ягода является одним из фаворитов жителей региона. Плоды «пробиваются» в июле. Встретить ягоду можно до конца августа.

Отыскать малину можно в глубине леса, но она также «любит» прорастать возле обочин дорог. Лучше всего она плодоносит на пожарищах и просеках.

Наполненная витамином C малина, помогает при простуде. Также ягода останавливает кровотечения и выводит токсины из организма. Употребление малины рекомендуют при радикулите, анемии и атеросклерозе.

Из плодов делают варенье, желе, мармелад и соки, а также вина, наливки, настойки и даже ликеры.

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