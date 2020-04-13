Сотрудник ЛАЭС, у которого подозревали коронавирус, здоров

В Сосновом Бору за прошедшую неделю среди обследованных пациентов не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщил Михаил Давиденко — врио начальника ЦМСЧ №38 ФМБА России, которая обслуживает горожан.

Соответственно, коронавирусная инфекция не подтвердилась по результатам повторных тестов у сотрудника ЛАЭС, расположенной в Сосновом Бору. При этом руководство атомной станции на прошлой неделе сообщило, что первый тест оказался положительным.

В результате всех работников проверили на коронавирус, которые могли контактировать с предположительно заболевшим, а также членов его семьи.

«Михаил Давиденко (врио начальника ЦМСЧ – ред.) сообщил, что повторно проведённые тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз пациента с положительным результатом при первичном обследовании», — говорится в сообщении на официальной странице медучреждения «ВКонтакте».

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти небольшие населенные пункты и жилые дома, где был подтвержден коронавирус, поместят на карантин. Граждане, в свою очередь, будут получать соответствующее постановление от Роспотребнадзора.