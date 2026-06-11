В поселке Синявино девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, ребенок по недосмотру взрослых залез на подоконник открытого окна и выпал из него. Пострадавший получил серьезные травмы. Сейчас он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи напоминают родителям о необходимости не оставлять детей одних и предпринимать меры для обеспечения их безопасности, например, устанавливать на окна специальные замки.