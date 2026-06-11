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В Синявино девятилетний мальчик выпал из окна и выжил

В поселке Синявино девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В Синявино девятилетний мальчик выпал из окна и выжил - Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»
Фото: СК РФ

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, ребенок по недосмотру взрослых залез на подоконник открытого окна и выпал из него. Пострадавший получил серьезные травмы. Сейчас он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи напоминают родителям о необходимости не оставлять детей одних и предпринимать меры для обеспечения их безопасности, например, устанавливать на окна специальные замки.

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«Испытания нужны, чтобы сделать выводы, что-то донастроить и доработать. На всем участке, где будут проходить тесты, уже развернута стройка», - пояснил Никитин.

Для первого высокоскоростного поезда уже сварены 11 кузовов вагонов. Пять из них уже окрашены, еще для четырех вагонов монтируются окна и различные системы.

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Напомним, протяженность магистрали составит около 700 километров, она пройде по шести регионам с населением почти 30 млн человек. Ожидается, что после запуска поездов пассажиропоток между Москвой и Петербургом к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. Завершение проектирования и строительства запланировано на 2028 год, когда магистраль и начнет работать.

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