МЧС предупреждает жителей Ленобласти о гололедице 14-16 апреля

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области 14-16 апреля ожидается ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой:

— 14-16 апреля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области (Источник – загруженность автотрасс, низкое качество дорожного полотна, гололедица);

— 14-16 апреляповышается вероятность происшествий и аварий на железнодорожном транспорте на территории Ленинградской области (Источник — нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта, неисправность путей, дефекты оборудования, гололедица);

— сохраняется вероятность подтоплений жилого сектора, придворовых территорий, садоводств, дорог, пойменных участков, низководных мостов в связи с неисправностью дренажных систем, нарушениями в строительстве, а также повышением уровней рек и других водоёмов области, в том числе труднодоступных или не оборудованных гидропостами(Источник – сложившаяся метеообстановка);

— сохраняется вероятность случаев обморожения и переохлаждения людей, особенно среди социально незащищенных слоев населения (Источник –низкие температуры воздуха в ночные часы);

— сохраняется вероятность пожаров, связанных с палами травы (Источник- сельскохозяйственные работы, неосторожное обращение с огнем).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙОБСТАНОВКИ ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И

РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ!

Рекомендации пешеходам во время гололеда и гололедицы.

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0’С до минус 3’C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

В зонах движения автотранспорта — пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства. Пересекать улицу следует только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;не перебегать дорогу перед движущимся транспортом;

Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Рекомендации водителям при гололеде и гололедице.

Резкие перепады температуры с заморозками и снегопадами создают условия для такого опасного синоптического явления как гололедица. Явление в эту пору обычное, но, к сожалению, оно ежегодно сопровождается повышенной аварийностью на дорогах. Несколько простых рекомендаций позволят избежать неприятностей в пути.

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:

— начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;

— двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

— при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

— следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;

— разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;

— во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;

— для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на прямом и ровном участке дороги.

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.