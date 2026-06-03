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Выпускник через суд отменил аннуляцию результатов ЕГЭ

Организаторы обвинили ученика использовании шпаргалок и аннулировали ему результаты экзамена. При этом явных доказательств в суде представлено не было.

Выпускник из Кабардино-Балкарии смог отстоять в суде результаты ЕГЭ по физике. Ранее ученику аннулировали все баллы за якобы использование шпаргалок. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно материалам дела, в ходе экзамена юноша не получал замечаний и не удалялся из аудитории. Однако позже комиссия изучила записи с камер наблюдения и пришла к выводу, что выпускник использовал шпаргалку. На кадры попал лист «неустановленного формата». Сам школьник заявил, что это был черновик, а подсказками он не пользовался.

Суд счел недостаточным представленные Минпросвещения КБР материалы и отменил решение об аннуляции результатов экзамена. Также выпускника не будут привлекать административной ответственности.

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Теги

суд ЕГЭ
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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