Организаторы обвинили ученика использовании шпаргалок и аннулировали ему результаты экзамена. При этом явных доказательств в суде представлено не было.

Выпускник из Кабардино-Балкарии смог отстоять в суде результаты ЕГЭ по физике. Ранее ученику аннулировали все баллы за якобы использование шпаргалок. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно материалам дела, в ходе экзамена юноша не получал замечаний и не удалялся из аудитории. Однако позже комиссия изучила записи с камер наблюдения и пришла к выводу, что выпускник использовал шпаргалку. На кадры попал лист «неустановленного формата». Сам школьник заявил, что это был черновик, а подсказками он не пользовался.

Суд счел недостаточным представленные Минпросвещения КБР материалы и отменил решение об аннуляции результатов экзамена. Также выпускника не будут привлекать административной ответственности.