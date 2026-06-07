weather 12.5°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / Перечислены самые подделываемые товары в России

Новости Социум

Перечислены самые подделываемые товары в России

Смартфоны, ноутбуки, одежда, косметика и автозапчасти вошли в число товаров, которые в России подделывают чаще всего. Такие данные в беседе с ТАСС привел глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

В десятку лидеров по объему контрафакта также вошли спортивная обувь, бытовая химия, алкоголь и сигареты. По словам Богданова, больше всего подделок продают на рынках, барахолках и в интернете.

«Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40 процентов – через маркетплейсы, остальное – в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», – уточнил Станислав Богданов

Глава АКОРТ считает, что ключевым инструментом для очистки рынка может стать полноценная система отслеживания товара на всем пути – от производителя до конечного покупателя. При этом она должна работать во всех форматах торговли.

Ранее Богданов также оценивал ситуацию с поставками из Армении. По его словам, российские магазины полностью обеспечены яблоками, грушами, сухофруктами, баклажанами и картофелем. Временный запрет на ввоз этих продуктов из Армении, как отметил эксперт, дефицита не вызовет.

Вам будет интересно
Число закрытых в Петербурге компаний превысило открытые на 42% с начала года. В Ленобласти ситуация иная
В Санкт-Петербурге с начала 2026 года закрылись 3,4 тысячи юридических лиц, что на 42,2% больше числа новых регистраций. Такие данные привели эксперты...
07.06.2026
200

Теги

Россия
Новости Социум

Онколог оценил риск развития рака из-за телефона под подушкой во время сна

Онколог Владимир Ивашков заявил, что привычка класть телефон под подушку перед сном не повышает риск развития рака. То же самое касается микроволновок и других бытовых приборов.

Ивашков подчеркнул, что реальные факторы риска связаны не с гаджетами, техникой или 5G, а с курением и другими распространенными вредными привычками. По его словам, людям часто удобнее объяснять развитие онкологических заболеваний влиянием бытовой техники и технологий, чем учитывать реальные причины.

Ранее врач-сомнолог Татьяна Лапина рассказала, что хроническая бессонница может быть одним из явных признаков зависимости от гаджетов.

Она пояснила, что синий свет от экранов мешает выработке мелатонина и обманывает мозг, имитируя световой день. Из-за этого сон может становиться поверхностным и тревожным.

Кроме того, регулярные вибрации и звуки уведомлений заставляют нервную систему оставаться в состоянии повышенной готовности. По словам специалиста, это может приводить к накоплению нейротоксинов.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5516

Теги

рак здоровье

Популярное

В Музее Победы состоялась встреча Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия»
В Музее Победы состоялась встреча Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия»

09:25 23.08.2021

Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом
Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом

11:59 10.06.2021

В Женеве возникли проблемы из-за саммита Путина и Байдена
В Женеве возникли проблемы из-за саммита Путина и Байдена

11:25 08.06.2021

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться