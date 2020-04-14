Более 11 тысяч петербуржцев обратились в службу занятости

В Санкт-Петербурге с 9 апреля у горожан появилась возможность встать на учет в качестве безработного и оформить соответствующее пособие дистанционно.

При этом с 30 марта в Центр занятости для регистрации и перерегистрации обратились более 11,3 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по труду и занятости населения.

Подать заявление можно через портал «Работа в России». Для этого необходимо заполнить заявление и резюме на сайте. Портал Центра занятости также принимает документы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу, в указанный период статус безработных получили порядка 2,2 тыс. человек.

Ранее ivbg.ru писал по порядок начисления ежемесячной доплаты для безработных и самозанятых в Ленинградской области. Сумма варьируется от 5 до 7 тысяч рублей.