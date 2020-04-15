Медведица Хаарчаана развлекается с новыми игрушками, пока зоопарк закрыт – видео

Пока посетителей в Ленинградском зоопарке нет, медведицу развлекают любыми способами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новая игрушка-отличный повод для радости😍 Публикация от Ленинградский Зоопарк (@spbzoopark) 14 Апр 2020 в 2:11 PDT

В социальной сети Instagram появилось видео, на котором известная всем медведица Хаарчаана играет с новыми игрушками, чтобы не скучать без посетителей.

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Сотрудники Ленинградского зоопарка подарили, в том числе, с пластиковым баллоном, который кидает в воду и достаёт его.