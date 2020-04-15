Медведица Хаарчаана развлекается с новыми игрушками, пока зоопарк закрыт – видео

Пока посетителей в Ленинградском зоопарке нет, медведицу развлекают любыми способами.
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В социальной сети Instagram появилось видео, на котором известная всем медведица Хаарчаана играет с новыми игрушками, чтобы не скучать без посетителей.
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