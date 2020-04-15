У петербуржца отобрали 4 000 медицинских масок – грабитель задержан в Мурино

14 апреля около 23:00 в полицию Петербурга обратился 25-летний местный житель. Он попытался продать 4 000 медицинских масок, но товар у него силой отобрали.

Пострадавший через интернет договорился о продаже 4 000 имеющихся у него медицинских масок. Деловая встреча была назначена на 22:00 на 3-й линии Васильевского острова. На нее пришли трое мужчин и силой отобрали маски. Ущерб молодого человека, по его собственным подсчетам, составил 156 тыс. рублей.

Уже около 00:00 один из грабителей был задержан на улице Авиаторов Балтики в Мурино – им оказался 25-летний уроженец Дагестана, работающий кассиром в одной из торговых сетей.