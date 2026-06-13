Руслана Г. арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в попытке сбыта особо крупной партии кокаина, спрятанной в грузе замороженного тунца.

По данным следствия, мужчина приобрел брикетированное вещество с наркотиком для последующей продажи и вместе с другими участниками группы попытался замаскировать его под груз рыбы. При доставке партии в Большой порт Санкт-Петербурга обнаружили 500 брикетов.

Руслану Г. предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Мужчина признал вину.

Несмотря на признательные показания и наличие двух несовершеннолетних детей, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил обвиняемого под стражу.