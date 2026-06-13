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Мужчина пытался замаскировать наркотики под груз мороженой рыбы в Петербурге

Руслана Г. арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в попытке сбыта особо крупной партии кокаина, спрятанной в грузе замороженного тунца.

По данным следствия, мужчина приобрел брикетированное вещество с наркотиком для последующей продажи и вместе с другими участниками группы попытался замаскировать его под груз рыбы. При доставке партии в Большой порт Санкт-Петербурга обнаружили 500 брикетов.

Руслану Г. предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Мужчина признал вину.

Несмотря на признательные показания и наличие двух несовершеннолетних детей, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил обвиняемого под стражу.

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01.02.2026
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Санкт-Петербург
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Александр Дрозденко вручил награду юному ленинградцу за спасение ребенка из ледяной реки

Георгий Саматов спас тонущего ребенка из реки Тосны в городе Никольское Тосненского района. Молодой человек услышал крики о помощи и бросился в воду. Ребенка уносило течением вдоль ледяной кромки, однако Георгию удалось спасти мальчика.

Александр Дрозденко вручил награду юному ленинградцу за спасение ребенка из ледяной реки - Георгий Саматов спас тонущего ребенка из реки Тосны в городе Никольское Тосненского района.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo/10657

Александр Дрозденко вручил юноше награду «Горячее сердце». После церемонии награждения губернатор Ленинградской области пообщался с Георгием и узнал, что молодой человек планирует связать свою жизнь с работой в МЧС.

Александр Дрозденко выразил готовность поддержать его стремление.

«Именно такие ребята определяют будущее Ленинградской области», – сказал Александр Дрозденко.

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Александр Дрозденко Ленинградская область Никольское Тосненский район

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