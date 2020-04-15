Пятый скончавшийся в Санкт-Петербурге пациент с COVID-19 страдал хроническими болезнями – власти

Пятый умерший от коронавируса пациент в Санкт-Петербурге страдал хроническими заболеваниями, ему было 63 года, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Как сообщал в среду городской оперативный штаб, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 929 случаев заражения COVID-19. Умерло пять человек. Выздоровело 170 человек, из них семь – за последние сутки.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – 3 388 в 65 регионах. При этом Мурманская область обогнала Санкт-Петербург по суточному приросту заболевших коронавирусом (137 против 130). Пятёрку регионов, лидирующих по распространению COVID-19, замыкает Ленинградская область со 108 новыми случаями коронавируса.