Пятый скончавшийся в Санкт-Петербурге пациент с COVID-19 страдал хроническими болезнями – власти

Пятый умерший от коронавируса пациент в Санкт-Петербурге страдал хроническими заболеваниями, ему было 63 года, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«Шестидесятитрёхлетний мужчина умер 7 апреля в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина». Смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией. Прижизненно получен положительный результат исследования на COVID-19. Страдал хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении на официальной странице комитета в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал в среду городской оперативный штаб, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 929 случаев заражения COVID-19. Умерло пять человек. Выздоровело 170 человек, из них семь – за последние сутки.

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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – 3 388 в 65 регионах. При этом Мурманская область обогнала Санкт-Петербург по суточному приросту заболевших коронавирусом (137 против 130). Пятёрку регионов, лидирующих по распространению COVID-19, замыкает Ленинградская область со 108 новыми случаями коронавируса.