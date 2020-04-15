Вологодский суд оштрафовал местного жителя за поход в гости во время самоизоляции

Череповецкий городской суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в 1 тысячу рублей местного жителя, который пошёл в гости и тем самым нарушил условия самоизоляции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.

Это первое дело в регионе о нарушении режима самоизоляции, рассмотренное судом по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП России (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

«Суд признал Сергея Панасенко виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей», — говорится в сообщении.

Суд установил, что 14 апреля Панасенко без уважительной причины находился на улице Пионерской, хотя проживал на другой улице. Судья посчитал, что тем самым он не выполнил правила поведения при введении режима «повышенная готовность» на территории Череповца, на которой существует угроза возникновения ЧС, нарушил режим самоизоляции в период ограничительных мероприятий.

Как следует из объяснений Панасенко, данных им при составлении протокола об административном правонарушении, он пошёл в гости.

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Постановление об административном наказании Панасенко в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня вручения.