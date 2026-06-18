За прошедшие сутки в Ленобласти выпало почти 90% июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Это произошло из-за прохождения циклона над югом Карелии. Наиболее значительные осадки зафиксированы в Лодейном Поле, где выпало 58 мм (88% июньской нормы), в Лесогорске – 37 мм (62%) и в Выборге – 35 мм (58%).

В Петербурге тем временем за сутки выпало 13 мм осадков (19% от нормы), а температура не превысила отметку в +15 градусов.

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