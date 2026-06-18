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В Ленобласти за сутки выпало около 90% июньской нормы осадков

За прошедшие сутки в Ленобласти выпало почти 90% июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Ленобласти за сутки выпало около 90% июньской нормы осадков - Наиболее значительные осадки зафиксированы в Лодейном Поле, где выпало 58 мм (88% июньской нормы).
Фото: Freepik.

Это произошло из-за прохождения циклона над югом Карелии. Наиболее значительные осадки зафиксированы в Лодейном Поле, где выпало 58 мм (88% июньской нормы), в Лесогорске – 37 мм (62%) и в Выборге – 35 мм (58%).

В Петербурге тем временем за сутки выпало 13 мм осадков (19% от нормы), а температура не превысила отметку в +15 градусов.

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В четверг, 18 июня, дожди в Ленобласти сохранятся, но уже меньшей интенсивности.

Теги

Ленобласть дождь Михаил Леус
Новости Социум

Исторические плотины Екатерининского парка отреставрировали спустя 60 лет

Реставрацию плотин XVIII века на Верхних прудах завершили в Екатерининском парке впервые за последние 60 лет. Работы продолжались 14 месяцев, сообщает «МК в Питере».

Перед началом реставрации состояние гидротехнических сооружений признали неудовлетворительным. Специалисты расчистили и укрепили кладку, выполнили гидроизоляцию, восстановили центральные части плотин и усилили их устои.

Использовать современную строительную технику на ограниченной территории было невозможно. Для перемещения и установки гранитных блоков реставраторы изготовили специальный подъемник.

Через плотины также проложили пешеходную дорожку. Специалисты укрепили берега прудов, очистили водоемы от иловых отложений и благоустроили прилегающую территорию.

Плотины построили в 1770-1779 годах по проекту инженера Ивана Герарда. Сооружения поддерживают необходимый уровень воды в Верхних и Продолговатом прудах пейзажной части Екатерининского парка.

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екатерининский парк

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