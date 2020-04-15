В Ленобласти прошли учения по ликвидации последствий химической атаки

Военнослужащие полка РХБЗ на учебном поле в Ленобласти отработали действия в случае химатаки.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военнослужащие отработали навыки и действия по ликвидации последствий химической атаки. Особое внимание во время учений было уделено обработке вооружения и военной техники с помощью авторазливочной станции АРС-1.

Уточняется, что свои действия отработали расчеты химической разведки, подразделения аэрозольного противодействия, а также станции специальной обработки вооружения и военной техники.