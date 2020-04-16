Приезжающих в Крым без разрешения будут штрафовать за нарушение самоизоляции – власти

На граждан, прибывающих в Крым без соответствующего разрешения, будут составляться административные протоколы за нарушение режима самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Выписывать штрафы поручено сотрудникам полиции крымского линейного управления МВД РФ.

«С сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москва, Московской области, городе Санкт-Петербург и иных регионах Российской Федерации, прибывающих в республику Крым авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории республики Крым, на территории международного аэропорта «Симферополь» и железнодорожного вокзала будут составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции», — сказал Гоцанюк, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, протоколы будут составляться по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Сумма штрафа — от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

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