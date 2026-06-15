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Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

Избил
Фото: ivbg.ru

Одного подростка заключили под стражу, еще троих отправили под домашний арест до 9 августа по делу о нападениях на людей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации о хулиганстве.

По версии следствия, Максим и Дмитрий 2009 года рождения, а также Владимир 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения устроили конфликт в магазине на Муринской дороге. Подростки нецензурно оскорбили мужчину, после чего несколько раз ударили его кулаками и ногами по голове и туловищу, причинив физическую боль и нравственные страдания.

Еще одно нападение произошло 8 мая возле дома на Пискаревском проспекте. Максим и Петр 2009 года рождения напали на троих человек и нанесли им многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу.

Подростков задержали 12 июня. Они возражали против заключения под стражу и просили назначить более мягкую меру пресечения.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил Максима под стражу. Дмитрия, Владимира и Петра отправили под домашний арест. Меры пресечения будут действовать до 9 августа.

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Ленобласть заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России

ленобласть
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года, набрав 75,18 балла. Исследование опубликовало РИА «Новости».

Годом ранее регион находился на восьмой строчке с результатом 76,25 балла. Таким образом, несмотря на снижение итоговой оценки, Ленобласть поднялась в рейтинге на одну позицию.

Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, набравшие более 90 баллов. В первую пятерку также вошли Татарстан, Московская и Свердловская области. Состав первой десятки по сравнению с 2024 годом не изменился.

По данным экспертов, регионы из топ-10 обеспечивают более половины суммарного валового регионального продукта России. На их территории проживает более трети населения страны.

Последние места заняли Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.

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