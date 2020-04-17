Чиновники Лодейнопольского района «запустили» мемориалы на братских кладбищах

Сотрудники прокуратуры указали главам администраций Алеховщинского и Янегского сельских поселений Лодейнопольского района на небрежное отношение к братским захоронениям.
На мемориальных плитах найдены сколы и трещины, стерлись имена захороненных солдат. Цветники заросли сорной травой, а к кладбищу в Алеховщинском проблематично проехать из-за просадок дороги.
Муниципалам предстоит отреставрировать мемориалы и расчистить их от сорной травы.
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