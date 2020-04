Химики из Тосненского района готовы увеличить выпуск антисептиков, если решатся проблемы с сырьем

View this post on Instagram

Федоровское, завод "Гломако": по отдельным позициям антисептиков (салфетки, маленькие флаконы) производство увеличено в 200 раз, в среднем по отгрузке — в 15 раз. Руководитель производства рассказал, что есть задержки поставок от зарубежных партнеров. Связываем с Гатчинским спиртовым заводом, с отрадненским производством пластиковой упаковки. #стопкоронавирус #тосненскийрайон #импортозамещение #дрозденко