Химики из Тосненского района готовы увеличить выпуск антисептиков, если решатся проблемы с сырьем

Губернатор Ленобласти пообещал помочь с вопросами закупки сырья и упаковки тосненскому производителю кожных антисептиков и дезинфицирующих салфеток ООО «Гломако»

Александр Дрозденко сегодня, 17 апреля, в ходе своей рабочей поездки в Тосненский район посетил ООО «Гломако». Сегодня на предприятии производство антисептиков выросло в среднем в 15 раз, а по таким позициям как антисептики в упаковке 100 мл и дезинфицирующие салфетки рост увеличился в 200 раз. ООО «Гломако» готово произвести еще больше, но не хватает сырья и упаковки, проблемы с поставкой которых связаны с эпидемией COVID-19.

«Мы поможем решить эти проблемы и выстроить необходимые кооперационные цепочки, наши предприятия в Гатчине и Отрадном производят необходимую упаковку, а Гатчинский спиртовой завод вскоре будет выпускать спирт для антисептиков»», – отметил Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Предприятие по производству судовых двигателей за 1 млрд рублей открылось в Тосненском районе Новый завод «Морские Пропульсивные Системы» в промышленной зоне «Федоровское» производит судовые двигатели и дизель-генераторы, системы управления и судовые компрессорные установки... 17.04.2020 43

По информации на 17 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 145 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 547 тысяч человек из общего числа заразившихся.

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксированы 24 новых случаев. Всего заболевших – 354 человека. Выздоровели – 9 человек. Летальных случаев не зафиксировано.