Ранее после наезда самокатчика на 9-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета РФ запросил доклад о ходе расследования уголовного дела против жителя Мурино, допустившего наезд на электросамокате на 9-летнего мальчика.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.
Напомним, инцидент произошел еще 11 июня. Водитель самоката в состоянии опьянения совершил наезд на мальчика во дворе многоквартирного дома на улице Шоссе в Лаврики, а затем скрылся. Ребенок в результате столкновения получил перелом ноги. Несовершеннолетнему пришлось провести экстренную операцию, сообщали СМИ. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
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