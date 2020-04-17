В Петербурге за прогулки в парках начали штрафовать

В Петербурге сотрудники городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности начали патрулировать парки. Так, к 13 часам 17 апреля было составлено около 30 протоколов за прогулки.

В частности, речь идет о Парке Победы и Удельном парке. Сегодня сотрудники комитета пробудут на объектах до позднего вечера, мероприятия при этом продолжатся в выходные, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что штрафы получают не все нарушители: некоторых удается развернуть еще у входа. Пожилых нарушителей и горожан с детьми также стараются не наказывать штрафом, а отпускают после разъяснительной беседы.