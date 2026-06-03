Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об отмене режима опасности БПЛА. Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА.

Предварительно, в результате атаки ВСУ в регионе никто не пострадал. В Лужском районе при падении обломков дрона были повреждены четыре частных жилых дома. В других районах Ленобласти повреждений нет.

В Петербурге в результате украинской атаки пострадали несколько человек. ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Сейчас идет ликвидация последствий.