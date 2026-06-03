Сегодня ранним утром, 4 июня, беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, сообщил губернатор Александр Беглов.

В результате повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет, уточнил глава региона.

В городе начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Силы и средства приведены в повышенную готовность.

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В Ленобласти и Петербурге действует режим беспилотной опасности. В 47 регионе сбито уже 50 БПЛА. боевая работа продолжается. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.