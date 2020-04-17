Доля пациентов с «бессимптомным» коронавирусом составила 50% в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля пациентов, у которых подтвердили коронавирус без симптомов, выросла до 50%.

Однако уточняется, что их заболевание протекает в легкой форме.

«За последние дни удельный вес таких людей (среди всех заболевших) составляет от 45 до 50%», — сказала Попова.

Она отметила, что еще две недели назад количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией без симптомов составляло 10–12, максимум 20%.

Попова рассказала, что если в начале марта в стране проводилось до 2 тысяч исследований в день, то сегодня это число составляет 103,5 тыс. тестов в сутки.