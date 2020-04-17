Не носить на улице: МЧС рассказало, как пользоваться медицинскими масками

В МЧС отметили, что медицинские маски лучше носить, находясь в магазинах или транспорте, а на улице будет полезно дышать свежим воздухом.

Маска также сможет защитить при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми, у которых есть признаки заболевания.

Для профилактики в ведомстве рекомендуют регулярно дезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы и гаджеты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля пациентов с подтвержденным коронавирусом, у которых болезнь проходит без симптомов, составила 50% в России.