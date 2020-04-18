Стало известно, как первые лица России встретят Пасху

Нынешний главный для христиан праздник — Пасха — будет отмечаться 19 апреля, однако он для многих пройдет совершенно в другом формате.

Представитель премьер-министра сказал «Ведомостям», что Михаил Мишустин планирует планирует встретить Пасху дома. Представитель заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева сообщил, что он не будет в этот раз присутствовать на пасхальном богослужении — храмы закрыты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в этот раз также останется дома. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко придерживается аналогичных планов, но кроме этого собирается поздравить родных и близких по Skype.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что будет встречать Пасху с семьей дома впервые за 19 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин, как сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова, будет находиться в режиме рабочего графика.

В прошлом году по сложившейся ранее традиции Путин встречал Пасху в московском храме Христа Спасителя (службу там проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл) вместе с тогдашним премьером Дмитрием Медведевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. В этом году пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет без посетителей, а увидеть ее можно будет по телевизору.

Московские храмы не будут пускать прихожан, однако службы проводиться будут.

Ранее ivbg.ru писал, что почти во всех храмах Ленинградской области отменяются Пасхальные богослужения. Проводить службы будет запрещено как на открытом воздухе, так и в самих храмах.