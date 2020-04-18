Рецидивиста из Кудрово подозревают в 8-летнем развращении девочки

Вечером 15 апреля 69-летняя петербурженка пожаловалась на бывшего сожителя: якобы тот в период с 2011 по 2019 год совершал развратные действия в отношении ее несовершеннолетней внучки

Известно, что сейчас девочке 16 лет. Пенсионерка добавила, что развращать ее внучку экс-сожитель начал с 6-летнего возраста потерпевшей.

Вчера было возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Был задержан подозреваемый, который проживал в квартире дома по Европейскому проспекту в Кудрово.

Ранее задержанный был четыре раза судим, в том числе за насилие к представителю власти. Проводится проверка, решается вопрос об избрании меры пресечения.