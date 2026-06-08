Смартфоны, ноутбуки, одежда, косметика и автозапчасти вошли в число товаров, которые в России подделывают чаще всего. Такие данные в беседе с ТАСС привел глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

В десятку лидеров по объему контрафакта также вошли спортивная обувь, бытовая химия, алкоголь и сигареты. По словам Богданова, больше всего подделок продают на рынках, барахолках и в интернете.

«Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40 процентов – через маркетплейсы, остальное – в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», – уточнил Станислав Богданов

Глава АКОРТ считает, что ключевым инструментом для очистки рынка может стать полноценная система отслеживания товара на всем пути – от производителя до конечного покупателя. При этом она должна работать во всех форматах торговли.

Ранее Богданов также оценивал ситуацию с поставками из Армении. По его словам, российские магазины полностью обеспечены яблоками, грушами, сухофруктами, баклажанами и картофелем. Временный запрет на ввоз этих продуктов из Армении, как отметил эксперт, дефицита не вызовет.