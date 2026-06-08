weather 14.9°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня

Новости Социум Главное

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на 11 дорогах Ленобласти 8 июня запланировано проведение дорожных работ. Ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей.

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня - Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной ре
Фото: freepik

Ограничения коснутся следующих участков: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо», А-114 «Вологда», А-180 «Нарва», Р-23 «Псков», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала».

Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зонах проведения работ.

Вам будет интересно
Движение по дамбе ограничат на несколько дней
С сегодняшнего дня и до 9 июня движение по дамбе будет ограничено, сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга. Фото: Дире...
05.06.2026
233

Теги

ограничено движение дороги Ленобласть
Новости Социум

Перечислены самые подделываемые товары в России

Смартфоны, ноутбуки, одежда, косметика и автозапчасти вошли в число товаров, которые в России подделывают чаще всего. Такие данные в беседе с ТАСС привел глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

В десятку лидеров по объему контрафакта также вошли спортивная обувь, бытовая химия, алкоголь и сигареты. По словам Богданова, больше всего подделок продают на рынках, барахолках и в интернете.

«Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40 процентов – через маркетплейсы, остальное – в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», – уточнил Станислав Богданов

Глава АКОРТ считает, что ключевым инструментом для очистки рынка может стать полноценная система отслеживания товара на всем пути – от производителя до конечного покупателя. При этом она должна работать во всех форматах торговли.

Ранее Богданов также оценивал ситуацию с поставками из Армении. По его словам, российские магазины полностью обеспечены яблоками, грушами, сухофруктами, баклажанами и картофелем. Временный запрет на ввоз этих продуктов из Армении, как отметил эксперт, дефицита не вызовет.

Вам будет интересно
Число закрытых в Петербурге компаний превысило открытые на 42% с начала года. В Ленобласти ситуация иная
В Санкт-Петербурге с начала 2026 года закрылись 3,4 тысячи юридических лиц, что на 42,2% больше числа новых регистраций. Такие данные привели эксперты...
07.06.2026
248

Теги

Россия

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Перечислены самые подделываемые товары в России
Перечислены самые подделываемые товары в России

22:30 07.06.2026

Онколог оценил риск развития рака из-за телефона под подушкой во время сна
Онколог оценил риск развития рака из-за телефона под подушкой во время сна

21:30 07.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться