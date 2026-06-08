ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на 11 дорогах Ленобласти 8 июня запланировано проведение дорожных работ. Ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей.
Ограничения коснутся следующих участков: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо», А-114 «Вологда», А-180 «Нарва», Р-23 «Псков», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала».
Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зонах проведения работ.