В Ленобласти коронавирус подтвержден еще у 34 человек

По состоянию на 18 апреля, за минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировано 34 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 388 случаев.



В Санкт-Петербурге тем временем выявили 139 новых зараженных. Всего в России за сутки коронавирус подтвержден у 4785 человек. Выздоровели за это время 467 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве за сутки выявили 2649 зараженных.

Ранее ivbg.ru писал, что более 130 медиков госпитализировали с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.